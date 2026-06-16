¿Pragmatismo o legitimación? Presidenta Fernández sacude relación con Nicaragua

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Al afirmar que los nicaragüenses tienen "la forma de gobierno que han elegido tener", la presidenta de Costa Rica abrió un debate que trasciende una frase. El episodio revela las tensiones entre la necesidad de mantener una relación funcional con Managua y la histórica posición costarricense de defensa de la democracia y los derechos humanos.

Por: Revistaeyn.com Pocas frases han generado tanto debate en Centroamérica durante los últimos días como la pronunciada por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, al referirse al gobierno de Nicaragua. Durante una entrevista con la cadena NTN24, la mandataria afirmó que los nicaragüenses tienen "la forma de gobierno que han elegido tener" y defendió la necesidad de mantener una relación "armoniosa" con el país vecino. La declaración desencadenó una ola de críticas de expresidentes costarricenses, organizaciones de derechos humanos, legisladores y representantes del exilio nicaragüense. La controversia surge porque la afirmación choca con la posición sostenida durante años por organismos internacionales y gobiernos occidentales, que han denunciado fraude electoral, persecución política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Una frase que cambió el foco del debate

Las declaraciones de Fernández se produjeron en el contexto de una conversación geopolítica sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. La presidenta costarricense evitó cuestionar directamente al gobierno de Managua y destacó que ambos países mantienen una relación de vecindad basada en la convivencia fronteriza y los vínculos comerciales. También señaló que Nicaragua presenta condiciones económicas diferentes a las observadas en Cuba o Venezuela. Sin embargo, fue la frase relativa a que los nicaragüenses "han elegido" su forma de gobierno la que provocó las mayores reacciones. Para los críticos, esa formulación supone ignorar los cuestionamientos internacionales sobre los procesos electorales celebrados en Nicaragua durante los últimos años, especialmente las elecciones de 2021, realizadas con gran parte de la oposición encarcelada, exiliada o inhabilitada políticamente.

El peso de la tradición diplomática costarricense

La polémica adquiere una dimensión especial porque Costa Rica ha construido históricamente parte de su identidad internacional alrededor de la defensa de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional. Los expresidentes Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís se sumaron rápidamente a las críticas. Solís calificó las declaraciones como "muy graves" y sostuvo que desconocen la naturaleza autoritaria del régimen nicaragüense. Chinchilla, por su parte, afirmó que las palabras de Fernández minimizan una realidad marcada por denuncias de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos políticos y represión sistemática. También organizaciones vinculadas a la defensa de migrantes y derechos humanos señalaron que las declaraciones podrían interpretarse como una legitimación de una crisis política que ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de nicaragüenses durante los últimos años.

La otra realidad: dos vecinos condenados a entenderse

Más allá de la controversia política, existe un elemento estructural que ayuda a entender la complejidad del asunto. Costa Rica y Nicaragua mantienen una de las relaciones bilaterales más intensas de Centroamérica. Miles de personas cruzan regularmente la frontera por motivos laborales, comerciales y familiares. Nicaragua es además una ruta estratégica para el comercio terrestre costarricense hacia el resto del istmo, mientras que Costa Rica se ha convertido en el principal destino de buena parte del exilio nicaragüense surgido tras la crisis de 2018. Esta realidad ha llevado incluso a gobiernos críticos con Ortega a mantener canales mínimos de cooperación práctica en áreas como comercio, transporte, migración y seguridad fronteriza. Desde esa perspectiva, algunos analistas interpretan las declaraciones de Fernández como una expresión de realismo diplomático orientada a preservar una relación funcional con Managua.

El dilema entre pragmatismo y principios

El politólogo Daniel Zovatto ha advertido que el problema no reside únicamente en mantener relaciones diplomáticas con Nicaragua, sino en la narrativa utilizada para justificar esa relación. La diferencia es relevante porque una cosa es reconocer la necesidad de convivir con un vecino estratégico y otra distinta es sugerir que el sistema político vigente refleja plenamente la voluntad popular. Ese matiz explica por qué la discusión ha trascendido el ámbito partidario y se ha convertido en un debate sobre la política exterior costarricense. En el fondo, la controversia plantea una pregunta más amplia: ¿cómo deben relacionarse las democracias con gobiernos que consideran autoritarios cuando existen fuertes intereses económicos, comerciales y migratorios en juego?

Un episodio con impacto regional