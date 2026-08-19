Nicaragua entregará otros 60 autobuses chinos para modernizar el transporte

"Llegan al país nuevos autobuses. Entraron el fin de semana 60 autobuses y van a seguir llegando los lotes de autobuses de la hermana República Popular China", dijo Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, a través de medios oficiales en Managua.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció la entrega en las próximas semanas de 60 autobuses chinos a transportistas, parte de un total de 2.200 unidades que el Gobierno nicaragüense compró a la República Popular China para mejorar y modernizar el transporte urbano colectivo del país centroamericano.

Los autobuses serán entregados a los transportistas "en las próximas semanas", anunció la dignataria, quien sostuvo que para los gobiernos anteriores, de 1990 a 2007, "nunca fue una prioridad brindarle a los nicaragüenses un servicio de transporte de calidad".

"¿Cuántos buses trajeron los malignos?, ¿cuántos? Servicio que merece el pueblo nicaragüense, nada y nunca. Son las únicas respuestas y el pueblo ve, nuestro pueblo es sabio, por eso sabe luchar y sabe vencer", agregó.

En total, el Gobierno de Nicaragua compró a la República Popular China 2.200 unidades de autobuses con el fin de modernizar la flota vehicular del transporte colectivo.

La adquisición de esas unidades es el resultado de un acuerdo de compra firmado en Managua entre la empresa china Yutong, líder en la fabricación de vehículos de transporte, y el Gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el Ejecutivo nicaragüense.