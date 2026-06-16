Trump advierte: si Irán se hace con un arma nuclear sufrirá consecuencias increíbles

POR EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.

"No van a adquirirla, no van a hacer nada con ella y, si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles", dijo ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, en su reunión bilateral al margen de las reuniones del G7, que se celebra en Évian (Francia).

"No desarrollarán, no comprarán ni adquirirán de ninguna otra forma un arma nuclear, si lo hacen caerá el infierno sobre ellos y no lo harán", aseguró Trump ante los periodistas.

El presidente estadounidense añadió por otro lado que nunca le ha interesado un cambio de régimen en Irán, y aseguró que el diálogo con los actuales líderes del régimen de los ayatolás -que podría concluir con una formalización de un acuerdo de paz a finales de esta semana en Ginebra- es positivo.