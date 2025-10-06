Trump anuncia arancel del 25 % para la importación de camiones a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un arancel del 25 % para todos los camiones que entren al país a partir del mes que viene, mediante una publicación realizada en su cuenta oficial de la red Truth Social.

"A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que entren en Estados Unidos procedentes de otros países estarán sujetos a un arancel del 25 %. ¡Gracias por su atención a este asunto!", reza el texto, sin brindar más detalles.

El anuncio de Trump está relacionado con una investigación iniciada en abril por el Departamento de Comercio del país estadounidense sobre las importaciones de camiones pesados.