Trump anuncia arancel del 25 % para la importación de camiones a EEUU

Donald Trump dijo que a partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que entren en Estados Unidos procedentes de otros países estarán sujetos a un arancel del 25 %.

    Una investigación afirmó que un "pequeño número" de proveedores extranjeros de camiones medianos y pesados constituyen la mayor parte de las importaciones estadounidenses debido a "prácticas comerciales depredadoras". Foto de cortesía
2025-10-06

Por revistaeyn.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un arancel del 25 % para todos los camiones que entren al país a partir del mes que viene, mediante una publicación realizada en su cuenta oficial de la red Truth Social.

"A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que entren en Estados Unidos procedentes de otros países estarán sujetos a un arancel del 25 %. ¡Gracias por su atención a este asunto!", reza el texto, sin brindar más detalles.

El anuncio de Trump está relacionado con una investigación iniciada en abril por el Departamento de Comercio del país estadounidense sobre las importaciones de camiones pesados.

La investigación, realizada en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial, permite la imposición de impuestos a la importación de productos considerados críticos para la seguridad nacional.

La investigación se centró en los camiones medianos y pesados de más de 4.535 kg, así como en las piezas, y afirmó que un "pequeño número" de proveedores extranjeros constituyen la mayor parte de las importaciones estadounidenses debido a "prácticas comerciales depredadoras".

