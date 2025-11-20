Costa Rica se promueve como destino de IED para empresas de salud y semiconductores

Por revistaeyn.com

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) promueve al territorio tico en dos ferias internacionales en Alemania. Una está enfocada a sectores salud (MEDICA) y la otra a semiconductores (Semicon Europa). El objetivo es promover la propuesta de valor país y atraer a potenciales inversionistas.

"Participar en estas ferias internacionales nos brinda la oportunidad de acercarnos a nuevos inversionistas y explorar mercados que tradicionalmente no han tenido una presencia tan marcada en Costa Rica", destacó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

La representación mantendrá una agenda de reuniones con empresas líderes de ambos sectores e inversionistas, así como con otras agencias de inversión referentes a nivel mundial.