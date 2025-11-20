Costa Rica se promueve como destino de IED para empresas de salud y semiconductores

Por revistaeyn.com
La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) promueve al territorio tico en dos ferias internacionales en Alemania. Una está enfocada a sectores salud (MEDICA) y la otra a semiconductores (Semicon Europa). El objetivo es promover la propuesta de valor país y atraer a potenciales inversionistas.
"Participar en estas ferias internacionales nos brinda la oportunidad de acercarnos a nuevos inversionistas y explorar mercados que tradicionalmente no han tenido una presencia tan marcada en Costa Rica", destacó Laura López, Gerente General de PROCOMER.
La representación mantendrá una agenda de reuniones con empresas líderes de ambos sectores e inversionistas, así como con otras agencias de inversión referentes a nivel mundial.
"Ampliar la base de orígenes de inversión es clave para fortalecer la resiliencia y competitividad del país, en especial en dos industrias tan relevantes como la médica y de los semiconductores", apuntó López.
El país cuenta actualmente con más de 95 empresas de IED del sector médico, que desarrollan procesos de alta precisión bajo estándares internacionales y alberga a siete de las compañías del sector más grandes del mundo. Además, esta actividad representa el 48% de las exportaciones de bienes del país a setiembre de este año, alcanzando un total de US$8.139 millones.
En paralelo, la presencia en Semicon Europa, una de las ferias más relevantes de la industria de semiconductores, busca dar a conocer las capacidades del país en manufactura avanzada, ensamble, empaques, investigación y desarrollo, y diseño electrónico, para fortalecer la cadena de valor de esta industria emergente en Costa Rica, que actualmente agrupa a 14 empresas de inversión extranjera.
Europa se consolida como uno de los principales mercados de inversión extranjera directa para Costa Rica, siendo el segundo socio comercial más relevante, con una participación del 21% en 2025 y un crecimiento del 17% en comparación con el 2024.