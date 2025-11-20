ALTA: Panamá lidera el crecimiento de flujo de pasajeros y El Salvador retrocede

Empresas & Management

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El movimiento de pasajeros en América Latina y el Caribe volvió a mostrar señales de dinamismo en septiembre de 2025, aunque con resultados muy distintos según la zona. A nivel general, el flujo total hacia, desde y dentro de la región llegó a 35,8 millones de viajeros, lo que representa un aumento del 2,5 % respecto al año anterior, según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Sin embargo, mientras Sudamérica fue impulsada casi por completo por los avances de Brasil y Argentina, en Centroamérica el crecimiento estuvo más equilibrado, con Panamá y Costa Rica marcando el paso.

Según las cifras más recientes de ALTA, la región amplió ligeramente su oferta aérea: la cantidad de vuelos subió 0,7 % interanual y la disponibilidad de asientos lo hizo en 1,8 %, gracias al uso de aeronaves de mayor capacidad. En promedio, cada avión operó con 160 plazas, dos más que en 2024. Los indicadores de eficiencia también se movieron en positivo, con un aumento del 3,4 % en los kilómetros de asiento disponibles (ASK) y del 2,9 % en los kilómetros de pasajeros pagos (RPK). El factor de ocupación se situó en un sólido 83,6 %.

Crecimiento centroamericano

Dentro de este panorama, ALTA reporta que Centroamérica destacó como uno de los bloques con mayor dinamismo. El tráfico desde y hacia la subregión trepó 5,6 %, cifra muy por encima del promedio regional. El motor de este avance fue Panamá, cuyo hub aéreo movió 1,72 millones de pasajeros, lo que supone un salto del 9,3 % en comparación con septiembre del año anterior. Costa Rica también mantuvo la tendencia al alza con un incremento del 4 %, la mayoría asociado a la sólida demanda turística que continúa impulsando tanto sus rutas regionales como las de largo alcance. Guatemala, por su parte, cerró el mes con una expansión del 2,9 %, destacándose por un ascenso progresivo y sostenido en su red de vuelos. El contraste llegó desde El Salvador, el tercer mercado más grande de la región, que registró una disminución significativa del 5,6 %. La caída responde principalmente a la desaceleración de la demanda internacional y a un repliegue en la oferta de algunas rutas clave.