EEUU impondrá aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, que califica “fascista” esta medida

Según la medida, para hacer frente a esta situación es "necesario" establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, "directa o indirectamente", vendan o suministren crudo a Cuba.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

Según la orden, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

Además, subraya, Cuba "persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos".

En la orden , el mandatario asegura que el Gobierno cubano ha tomado medidas que "perjudican y amenazan" a Estados Unidos , y que se alinea con "grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que la nueva medida de EEUU de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla “evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla”.“

Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”, sostuvo el mandatario cubano.

“¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple "embargo en el comercio bilateral"?, cuestionó el presidente cubano en redes sociales.

En tanto, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó el jueves "en los términos más firmes" lo que consideró como "la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba".

"Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país", escribió en redes sociales el canciller cubano.

Rodríguez añadió que "EE.UU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio".

Cuba precisa del orden de 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones y a falta de datos oficiales. De esta cantidad, en torno a 40.000 provienen de su producción nacional de crudo, con lo aproximadamente dos tercios debe ser importado.

Su principal proveedor histórico era Venezuela, que el año pasado le suministró unos 27.000 barriles diarios, según el sistema de seguimiento de Reuters. Esto acabó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Luego estaba México, con entre 6.000 y 12.000 barriles diarios el año pasado, según distintas fuentes que EFE no puede verificar de forma independiente. Washington había ido incrementando su presión sobre este país en las últimas semanas.

Rusia, por su parte, envió a Cuba el año pasado unos 6.000 barriles diarios, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones, un contexto que las autoridades cubanas atribuyen en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos.