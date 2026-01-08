Turismo en Panamá generó US$5.455 millones a octubre, un incremento interanual de 9,3 %

Centroamérica & Mundo

Las cifras preliminares reflejan que entre enero y octubre de 2025 Panamá recibió un 7,1 % más de visitantes internacionales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por revistaeyn.com El sector turístico panameño mantiene una trayectoria ascendente y se consolida como uno de los pilares más dinámicos de la economía nacional, de acuerdo con los datos más recientes divulgados por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Las cifras preliminares reflejan que entre enero y octubre de 2025 Panamá recibió un 7,1 % más de visitantes internacionales en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2024, el flujo acumulado ascendía a poco más de 2,22 millones de personas, mientras que para los primeros diez meses de 2025 el volumen estimado ronda los 2.38 millones, lo que implica un aumento absoluto cercano a 158.000 viajeros.

El crecimiento del turismo se tradujo en un desempeño aún más robusto en términos de ingresos. Durante los primeros diez meses del año, la actividad turística generó US$5,455.5 millones, lo que supone un incremento interanual de 9.3 % frente a los US$4,990.1 millones registrados en igual lapso de 2024. En valores absolutos, el sector aportó alrededor de US$464 millones adicionales, una señal de que no solo llegaron más visitantes, sino que también aumentó el gasto promedio por turista. El comportamiento de la ocupación hotelera acompañó esta tendencia. Hasta octubre, el promedio nacional se ubicó cerca del 56 %, un nivel que refleja estabilidad operativa y abre espacio para seguir expandiendo la capacidad instalada. Asimismo, hasta septiembre se contabilizaron más de 2.14 millones de ingresos de visitantes, un 5,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. El Aeropuerto Internacional de Tocumen continuó siendo la principal puerta de entrada, con más de 1,64 millones de visitantes, lo que representó un crecimiento de 7,7 % y reafirmó su papel como hub aéreo de la región. Otros puntos, como la frontera de Paso Canoas y los puertos de cruceros, mostraron variaciones moderadas, evidenciando comportamientos diferenciados según el tipo de turismo.