Utilidad neta acumulada del CBI de Panamá disminuyó 2,4 % en septiembre

Por revistaeyn.com
El Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados que evidencian fortaleza estructural y estabilidad financiera, pese a un entorno global desafiante, reporta la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
El activo total del CBI ascendió a US$158,793.7 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 4,7 %. La expansión fue impulsada por la cartera crediticia neta, que aumentó 6,1 %, especialmente en el segmento de créditos externos (14,9 %).
Los depósitos también registraron un incremento de 6,1 %, con un componente externo que representa el 40,6 % del total, mientras que las inversiones netas crecieron 3,8 %, concentrándose principalmente en instrumentos internos, indica la SBP.
En cuanto a resultados operativos, la utilidad neta acumulada del Centro Bancario Internacional (CBI) fue de US$2.228.7 millones, una leve disminución de 2,4 % frente al año anterior, atribuible a la compresión de márgenes y al incremento de gastos operativos.
La cartera de crédito continúa siendo el principal activo del sistema, con una participación del 63 % sobre el total. El crédito local ascendió a US$64.610 millones, con un crecimiento moderado de 1,2 %, mientras que el crédito internacional mantiene un comportamiento dinámico, con un aumento de 14,8 %, impulsado principalmente por operaciones en la región latinoamericana.
Por su parte, la SBP señala que los depósitos totales sumaron US$113.851.9 millones, un incremento de 6,1 % respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento fue liderado por los depósitos externos (10,6 %), que representan 40,6 % del total.
Los depósitos a plazo explicaron más del 80 % del aumento, consolidándose como la principal fuente estructural de fondeo, mientras que los depósitos a la vista y de ahorro también mostraron un notable dinamismo.
Al cierre de septiembre, el Índice de Liquidez Legal se situó en 52.5 %, con cumplimiento sostenido de los estándares regulatorios de Basilea. Por su parte, el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanzó 15.78 %, reflejando una posición patrimonial sólida y prudente, que refuerza la capacidad del sistema para afrontar posibles choques externos.