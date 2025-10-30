Utilidad neta acumulada del CBI de Panamá disminuyó 2,4 % en septiembre

Finanzas

El crédito local ascendió a US$64.610 millones, con un crecimiento moderado de 1,2 %, mientras que el crédito internacional mantiene un comportamiento dinámico, con un aumento de 14,8 %, reporta la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Por revistaeyn.com El Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados que evidencian fortaleza estructural y estabilidad financiera, pese a un entorno global desafiante, reporta la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). El activo total del CBI ascendió a US$158,793.7 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 4,7 %. La expansión fue impulsada por la cartera crediticia neta, que aumentó 6,1 %, especialmente en el segmento de créditos externos (14,9 %).

Los depósitos también registraron un incremento de 6,1 %, con un componente externo que representa el 40,6 % del total, mientras que las inversiones netas crecieron 3,8 %, concentrándose principalmente en instrumentos internos, indica la SBP. En cuanto a resultados operativos, la utilidad neta acumulada del Centro Bancario Internacional (CBI) fue de US$2.228.7 millones, una leve disminución de 2,4 % frente al año anterior, atribuible a la compresión de márgenes y al incremento de gastos operativos. La cartera de crédito continúa siendo el principal activo del sistema, con una participación del 63 % sobre el total. El crédito local ascendió a US$64.610 millones, con un crecimiento moderado de 1,2 %, mientras que el crédito internacional mantiene un comportamiento dinámico, con un aumento de 14,8 %, impulsado principalmente por operaciones en la región latinoamericana.