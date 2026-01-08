Panamá y Chile fortalecen lazos comerciales y abren oportunidades para exportar

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com Panamá y Chile continúan fortaleciendo sus lazos de cooperación económica y comercial, con el objetivo de ampliar el intercambio y generar mayores oportunidades para el sector productivo panameño, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, participó en un encuentro de trabajo junto al embajador de Chile en Panamá, Alejandro Sfeir Tonsic y el cónsul, Jorge Díaz Pacheco, en el que se abordaron acciones concretas para dinamizar el comercio bilateral y avanzar en una agenda conjunta orientada a resultados.

“Queremos ver más productos panameños entrando al mercado chileno con el sello Hecho en Panamá: más café, más agroindustria y más valor agregado. Nuestra meta es que estas oportunidades se traduzcan en exportaciones reales para nuestras empresas”, expresó el ministro Moltó. En el encuentro, el embajador y el cónsul reiteraron su disposición a seguir impulsando una agenda que facilite el comercio, enfocada en simplificar gestiones y acelerar las coordinaciones necesarias para que más productos panameños lleguen a Chile. El objetivo es que las empresas cuenten con rutas claras, tiempos definidos y reglas previsibles para exportar con competitividad. Asimismo, se conversó sobre la conveniencia de impulsar espacios de vinculación empresarial, incluyendo la organización de una ronda de negocios Panamá–Chile en los próximos meses, que permita conectar a empresas, importadores y potenciales socios estratégicos, y fomentar nuevas oportunidades de comercio e inversión.