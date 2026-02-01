Venezuela y República Dominicana restablecen vuelos y servicios consulares: impacto para negocios en el Caribe

Por revistaeyn.com / Agencias
Los gobiernos de Venezuela y República Dominicana acordaron este domingo reactivar los servicios consulares y la conexión aérea entre ambos países, luego de casi once meses de suspensión.
El anuncio fue confirmado por la Cancillería venezolana, que informó que la medida se concretará “en los próximos días”, como resultado de un trabajo conjunto entre ambas naciones, según información de la agencia EFE.
Las operaciones consulares y aéreas habían sido suspendidas el 31 de julio de 2024, cuando el Ejecutivo de Nicolás Maduro rompió relaciones con Santo Domingo tras el cuestionamiento dominicano a los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas.
Antecedentes diplomáticos
La ruptura de relaciones se dio en un contexto de fuerte tensión regional, luego de que República Dominicana, junto a otros países de América Latina, expresara su preocupación por el proceso electoral venezolano y solicitara una revisión completa de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En junio de 2024, el propio Nicolás Maduro había señalado que las aerolíneas venezolanas estaban listas para retomar vuelos hacia República Dominicana, aunque el gobierno dominicano respondió entonces que evaluaba esa posibilidad. La reactivación anunciada ahora confirma un giro pragmático en medio de un escenario político aún complejo.
Impacto para el comercio y los negocios
Para la audiencia empresarial y de negocios que opera en el Caribe y Centroamérica, el restablecimiento de los vuelos y servicios consulares tiene un impacto directo:
Facilita la movilidad empresarial entre Venezuela, República Dominicana y otros hubs regionales.
Reactiva rutas clave para el turismo corporativo, ferias comerciales y eventos internacionales.
Mejora la logística aérea para transporte de carga ligera, documentos comerciales y bienes de alto valor.
Reduce barreras operativas para empresas con operaciones binacionales o regionales.
República Dominicana funciona como un centro estratégico de conectividad aérea y financiera del Caribe, con vínculos comerciales activos con Centroamérica, Miami y América del Sur. La normalización parcial con Venezuela puede fortalecer ese rol.
Expectativas del sector aéreo y logístico
La reanudación de la conexión aérea abre oportunidades para aerolíneas regionales, operadores turísticos y empresas logísticas que dependen de la conectividad intracaribeña. Antes de la suspensión, varias líneas venezolanas mantenían rutas hacia Santo Domingo y Punta Cana, utilizadas tanto por pasajeros como por carga.
Medios dominicanos han señalado que el restablecimiento será gradual y estará sujeto a coordinaciones técnicas entre las autoridades aeronáuticas de ambos países, así como a las condiciones de seguridad y regulación vigentes.
Una señal relevante
Más allá del componente político, el acuerdo envía una señal positiva al ecosistema de negocios del Caribe y Centroamérica, donde la estabilidad de rutas aéreas y servicios consulares es clave para la planificación empresarial.
Empresas de sectores como turismo, comercio exterior, energía, servicios profesionales y logística podrían beneficiarse de una mayor previsibilidad operativa, en una región altamente dependiente de la conectividad aérea.
El restablecimiento de los servicios consulares y la conexión aérea entre Venezuela y República Dominicana marca un punto de inflexión con impacto regional. Para empresarios y operadores de negocios en el Caribe y Centroamérica, la medida representa una oportunidad para reactivar flujos comerciales, fortalecer alianzas y optimizar operaciones en un entorno todavía marcado por desafíos geopolíticos, pero con señales de normalización práctica.