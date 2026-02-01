Centroamérica & Mundo

Venezuela y República Dominicana restablecen vuelos y servicios consulares: impacto para negocios en el Caribe

La reactivación de los servicios consulares y de la conexión aérea entre ambos países abre nuevas oportunidades para el comercio, la logística y el turismo de negocios en el Caribe y Centroamérica, tras más de un año de suspensión por tensiones diplomáticas.

Por revistaeyn.com / Agencias Los gobiernos de Venezuela y República Dominicana acordaron este domingo reactivar los servicios consulares y la conexión aérea entre ambos países, luego de casi once meses de suspensión. El anuncio fue confirmado por la Cancillería venezolana, que informó que la medida se concretará “en los próximos días”, como resultado de un trabajo conjunto entre ambas naciones, según información de la agencia EFE. Las operaciones consulares y aéreas habían sido suspendidas el 31 de julio de 2024, cuando el Ejecutivo de Nicolás Maduro rompió relaciones con Santo Domingo tras el cuestionamiento dominicano a los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas.

Antecedentes diplomáticos

La ruptura de relaciones se dio en un contexto de fuerte tensión regional, luego de que República Dominicana, junto a otros países de América Latina, expresara su preocupación por el proceso electoral venezolano y solicitara una revisión completa de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

En junio de 2024, el propio Nicolás Maduro había señalado que las aerolíneas venezolanas estaban listas para retomar vuelos hacia República Dominicana, aunque el gobierno dominicano respondió entonces que evaluaba esa posibilidad. La reactivación anunciada ahora confirma un giro pragmático en medio de un escenario político aún complejo.

Impacto para el comercio y los negocios

Para la audiencia empresarial y de negocios que opera en el Caribe y Centroamérica, el restablecimiento de los vuelos y servicios consulares tiene un impacto directo: Facilita la movilidad empresarial entre Venezuela, República Dominicana y otros hubs regionales. Reactiva rutas clave para el turismo corporativo, ferias comerciales y eventos internacionales. Mejora la logística aérea para transporte de carga ligera, documentos comerciales y bienes de alto valor. Reduce barreras operativas para empresas con operaciones binacionales o regionales. República Dominicana funciona como un centro estratégico de conectividad aérea y financiera del Caribe, con vínculos comerciales activos con Centroamérica, Miami y América del Sur. La normalización parcial con Venezuela puede fortalecer ese rol.

Expectativas del sector aéreo y logístico

La reanudación de la conexión aérea abre oportunidades para aerolíneas regionales, operadores turísticos y empresas logísticas que dependen de la conectividad intracaribeña. Antes de la suspensión, varias líneas venezolanas mantenían rutas hacia Santo Domingo y Punta Cana, utilizadas tanto por pasajeros como por carga. Medios dominicanos han señalado que el restablecimiento será gradual y estará sujeto a coordinaciones técnicas entre las autoridades aeronáuticas de ambos países, así como a las condiciones de seguridad y regulación vigentes.

Una señal relevante