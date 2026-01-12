Centroamérica & Mundo

Panamá ante la crisis de Venezuela: lo que el país puede ganar —y arriesgar— en un nuevo escenario regional

La posible evolución de la crisis venezolana reabre oportunidades para Panamá en comercio, aviación e inversión. Pero, también plantea desafíos en migración, diplomacia y estabilidad regional. Analistas y empresarios observan un escenario clave para el futuro del país como hub logístico y financiero de América Latina.

Por: José Hilario Gómez (Ciudad de Panamá) - revistaeyn.com Durante más de dos décadas, la crisis política, económica y social de Venezuela ha tenido efectos directos sobre Panamá. Como centro financiero, logístico y de conectividad regional, el país se convirtió simultáneamente en receptor de capitales venezolanos, destino de emprendimientos de la diáspora y territorio clave en la gestión de flujos migratorios, especialmente a través de la selva del Darién. Hoy, ante los acontecimientos recientes en Venezuela y las señales de un posible proceso de transición democrática, Panamá observa con atención un escenario que podría transformar de manera significativa su relación bilateral con Caracas, con impactos concretos en el comercio, la aviación, la inversión y la política regional.

Zona Libre de Colón: expectativa de reactivación

La Zona Libre de Colón (ZLC), principal plataforma de reexportación de Panamá y una de las mayores del hemisferio, fue históricamente un eje clave del intercambio comercial con Venezuela. Durante años, el mercado venezolano figuró entre los principales compradores de mercancías que ingresaban a la ZLC, especialmente productos de consumo, textiles, electrodomésticos y alimentos.

El deterioro económico venezolano, sumado a restricciones cambiarias, sanciones internacionales y tensiones diplomáticas, provocó una fuerte contracción de ese intercambio. No obstante, operadores y empresarios de la zona consideran que un eventual regreso de la estabilidad política y democrática en Venezuela podría reactivar la demanda y devolver a ese país un rol relevante dentro del comercio regional canalizado desde Panamá. Desde el sector comercial panameño advierten que la recuperación no sería inmediata, pero sí estratégica, en un contexto en el que Panamá busca reposicionarse como hub de distribución para América Latina.

Conectividad aérea: un termómetro

La aviación comercial ha sido uno de los sectores más afectados por la volatilidad política entre ambos países. Tras la suspensión de vuelos directos entre Panamá y Venezuela en 2024, la reanudación de operaciones de Copa Airlines hacia Caracas, anunciada a partir del 13 de enero, representa un punto de inflexión en la relación bilateral. Para Panamá, la conectividad aérea con Venezuela no solo tiene impacto turístico, sino que es fundamental para: -el movimiento de empresarios y comerciantes, -la logística regional, -la articulación de Panamá como hub aéreo de las Américas. La reactivación de vuelos es interpretada por analistas como una señal pragmática: aun en medio de diferencias políticas, la conectividad y los servicios estratégicos tienden a restablecerse por razones económicas y regionales.

Expectativas empresariales

Los principales gremios empresariales del país, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), coinciden en que un proceso de transición democrática en Venezuela sería positivo para el clima de negocios regional.

Desde estos sectores se señala que: -Panamá podría recuperar a Venezuela como socio comercial relevante.

-Se abrirían oportunidades para inversión, logística y servicios.

-Se fortalecería la integración económica en momentos en que Panamá estrecha vínculos con el Mercosur y otros bloques regionales. En ese marco, el empresariado binacional también sigue con atención el escenario político. Juan Ameijeiras, presidente de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, ha señalado en distintas oportunidades que la diáspora venezolana en Panamá constituye un puente económico y productivo entre ambos países.

Migración venezolana

Más allá del comercio y la inversión, la crisis venezolana ha tenido un impacto profundo en Panamá a través de los flujos migratorios. Durante los últimos años, cientos de miles de migrantes venezolanos atravesaron la selva del Darién, convirtiendo a Panamá en un actor central de la crisis migratoria regional. Este fenómeno implicó: -presión humanitaria y logística para el Estado panameño, -cooperación estrecha con Estados Unidos y organismos internacionales, -un debate interno sobre seguridad, derechos humanos y sostenibilidad. Aunque en los últimos meses el flujo migratorio ha disminuido, Venezuela continúa siendo uno de los principales países de origen de los migrantes que cruzan por Panamá, lo que mantiene vigente el vínculo entre la crisis venezolana y la agenda política panameña.

La postura del Gobierno de Panamá