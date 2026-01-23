República Dominicana asume Presidencia Pro Témpore de SITCA y CATA

Por revistaeyn.com

República Dominicana asume el liderazgo de la integración y la promoción turística conjunta de la región, al tomar la Presidencia Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la Presidencia Pro Témpore del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), para el periodo comprendido entre enero y junio de 2026.

El traspaso de la estafeta fue en el marco de FITUR 2026.

El viceministro de Turismo de República Dominicana, Carlos Peguero, ha recibido ambas presidencias, responsabilidades clave que articulan la visión política regional y la estrategia de promoción turística conjunta de Centroamérica y República Dominicana en los mercados internacionales, fortaleciendo la coordinación institucional y la proyección del multidestino regional.