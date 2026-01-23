República Dominicana asume Presidencia Pro Témpore de SITCA y CATA

Por revistaeyn.com
República Dominicana asume el liderazgo de la integración y la promoción turística conjunta de la región, al tomar la Presidencia Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la Presidencia Pro Témpore del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), para el periodo comprendido entre enero y junio de 2026.
El traspaso de la estafeta fue en el marco de FITUR 2026.
El viceministro de Turismo de República Dominicana, Carlos Peguero, ha recibido ambas presidencias, responsabilidades clave que articulan la visión política regional y la estrategia de promoción turística conjunta de Centroamérica y República Dominicana en los mercados internacionales, fortaleciendo la coordinación institucional y la proyección del multidestino regional.
“Asumimos este liderazgo con la convicción de que República Dominicana puede aportar a Centroamérica experiencia, visión y capacidad de articulación para fortalecer una promoción turística conjunta más inteligente, integrada y competitiva. La unión de Centroamérica y República Dominicana representa la fusión de dos mundos turísticos complementarios: diversidad cultural, naturaleza, conectividad y hospitalidad, proyectados como una sola propuesta regional capaz de competir con mayor fuerza en los mercados internacionales”, apuntó Peguero.
Con más de 11,6 millones de visitantes en el último año, República Dominicana asume este rol como un destino consolidado en el Caribe, aportando experiencia, capacidad institucional y una visión integradora que fortalece la proyección internacional del multidestino centroamericano.