Interborders reforzará su operación regional desde Panamá

Con esta estrategia, se busca seguir robusteciendo la infraestructura existente, optimizar la logística y llegar a mercados de interés, impulsado por la demanda y las sinergias operativas detectadas en el 2025.

Para 2026, Interborders, empresa especializada en soluciones logísticas y comercio internacional, ha desarrollado una estrategia para reforzar su operación regional desde Panamá, con un enfoque en ampliar sus operaciones actuales primero y de manera más agresiva después de 2026, apuntando al crecimiento en el mercado con el negocio actual.

Durante el último año, la operación local de la compañía fue crucial para organizar las operaciones internas, reforzar su infraestructura operativa y consolidar su portafolio de clientes, lo que ahora respalda la proyección regional para 2026.

Operar desde Panamá permite a la empresa permanecer en la región enfocándose en la eficiencia y rentabilidad, así como en un servicio de calidad. Hay disposiciones para asegurar la mejora continua de procesos, tomar decisiones basadas en datos y operar de manera integral cerca de los mercados.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

“En Interborders creemos que, al mejorar la funcionalidad operativa y comercial a medida que hemos ido ganando terreno desde 2025, el propósito es lograr que la expansión sea organizada, rentable y sostenible, a la luz del crecimiento en la demanda de los clientes y de los mercados”, indica Miguel Vallejos, Branch Manager de Interborders.

Interborders entró en una temporada de consolidación en 2025. Este fue un momento en el que la empresa invirtió USD$200.000 en la apertura de oficinas corporativas, fortaleció su estructura existente, amplió su portafolio y abrió nuevas vacantes para el talento panameño, con el fin de consolidar su operación como agente de carga en el país y la región.