Empresas & Management

Interborders reforzará su operación regional desde Panamá

Con esta estrategia, se busca seguir robusteciendo la infraestructura existente, optimizar la logística y llegar a mercados de interés, impulsado por la demanda y las sinergias operativas detectadas en el 2025.

  • Interborders reforzará su operación regional desde Panamá

    Durante el último año, la operación local de Interborders fue crucial para organizar las operaciones internas, reforzar su infraestructura operativa y consolidar su portafolio de clientes, lo que ahora respalda la proyección regional para 2026. Foto de cortesía
2026-01-28

Por revistaeyn.com

Para 2026, Interborders, empresa especializada en soluciones logísticas y comercio internacional, ha desarrollado una estrategia para reforzar su operación regional desde Panamá, con un enfoque en ampliar sus operaciones actuales primero y de manera más agresiva después de 2026, apuntando al crecimiento en el mercado con el negocio actual.

Con esta estrategia, se busca seguir robusteciendo la infraestructura existente, optimizar la logística y llegar a mercados de interés, impulsado por la demanda y las sinergias operativas detectadas en el 2025.

Bladex otorga US$425 millones a seis proyectos de AES Dominicana

Durante el último año, la operación local de la compañía fue crucial para organizar las operaciones internas, reforzar su infraestructura operativa y consolidar su portafolio de clientes, lo que ahora respalda la proyección regional para 2026.

Operar desde Panamá permite a la empresa permanecer en la región enfocándose en la eficiencia y rentabilidad, así como en un servicio de calidad. Hay disposiciones para asegurar la mejora continua de procesos, tomar decisiones basadas en datos y operar de manera integral cerca de los mercados.

“En Interborders creemos que, al mejorar la funcionalidad operativa y comercial a medida que hemos ido ganando terreno desde 2025, el propósito es lograr que la expansión sea organizada, rentable y sostenible, a la luz del crecimiento en la demanda de los clientes y de los mercados”, indica Miguel Vallejos, Branch Manager de Interborders.

Interborders entró en una temporada de consolidación en 2025. Este fue un momento en el que la empresa invirtió USD$200.000 en la apertura de oficinas corporativas, fortaleció su estructura existente, amplió su portafolio y abrió nuevas vacantes para el talento panameño, con el fin de consolidar su operación como agente de carga en el país y la región.

Compañía nicaragüense cede concesión minera a empresa de China

Dentro del contexto de sus operaciones regionales durante el año anterior, la conexión Panamá-Chile fue un tema importante; ambos mercados tienen un sistema de relación comercial fluido, particularmente en vinos, carnes y materias primas, con Panamá actuando como un puente hacia América Central, el Caribe, América del Norte y Asia.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas chilenas, la oficina de Interborders y su almacén dentro de la Zona Libre de Colón, son parte del apoyo operativo que proporciona a estas PYMES con acceso a soluciones logísticas especializadas, mejores rutas, optimización de costos, y apoyo con la gestión aduanera y la documentación.

"Hemos optimizado operaciones, agilizado procesos y nos preparamos para un 2026 exitoso. Nuestro crecimiento en la región será con decisiones basadas en datos y el aprendizaje del año anterior”, finalizó Vallejos.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Infraestructura
|
Empresas
|
Ampliación
|
Industria
|
Operaciones
|
Logística
|
zona franca
|
Panamá
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE