Interborders reforzará su operación regional desde Panamá

Por revistaeyn.com
Para 2026, Interborders, empresa especializada en soluciones logísticas y comercio internacional, ha desarrollado una estrategia para reforzar su operación regional desde Panamá, con un enfoque en ampliar sus operaciones actuales primero y de manera más agresiva después de 2026, apuntando al crecimiento en el mercado con el negocio actual.
Con esta estrategia, se busca seguir robusteciendo la infraestructura existente, optimizar la logística y llegar a mercados de interés, impulsado por la demanda y las sinergias operativas detectadas en el 2025.
Durante el último año, la operación local de la compañía fue crucial para organizar las operaciones internas, reforzar su infraestructura operativa y consolidar su portafolio de clientes, lo que ahora respalda la proyección regional para 2026.
Operar desde Panamá permite a la empresa permanecer en la región enfocándose en la eficiencia y rentabilidad, así como en un servicio de calidad. Hay disposiciones para asegurar la mejora continua de procesos, tomar decisiones basadas en datos y operar de manera integral cerca de los mercados.
“En Interborders creemos que, al mejorar la funcionalidad operativa y comercial a medida que hemos ido ganando terreno desde 2025, el propósito es lograr que la expansión sea organizada, rentable y sostenible, a la luz del crecimiento en la demanda de los clientes y de los mercados”, indica Miguel Vallejos, Branch Manager de Interborders.
Interborders entró en una temporada de consolidación en 2025. Este fue un momento en el que la empresa invirtió USD$200.000 en la apertura de oficinas corporativas, fortaleció su estructura existente, amplió su portafolio y abrió nuevas vacantes para el talento panameño, con el fin de consolidar su operación como agente de carga en el país y la región.
Dentro del contexto de sus operaciones regionales durante el año anterior, la conexión Panamá-Chile fue un tema importante; ambos mercados tienen un sistema de relación comercial fluido, particularmente en vinos, carnes y materias primas, con Panamá actuando como un puente hacia América Central, el Caribe, América del Norte y Asia.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas chilenas, la oficina de Interborders y su almacén dentro de la Zona Libre de Colón, son parte del apoyo operativo que proporciona a estas PYMES con acceso a soluciones logísticas especializadas, mejores rutas, optimización de costos, y apoyo con la gestión aduanera y la documentación.
"Hemos optimizado operaciones, agilizado procesos y nos preparamos para un 2026 exitoso. Nuestro crecimiento en la región será con decisiones basadas en datos y el aprendizaje del año anterior”, finalizó Vallejos.