Por: EFE

El objetivo del restablecimiento de relaciones es "hacer frente a amenazas comunes", según anunció la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

"Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que, como lo ha dicho el secretario, podamos hacer frente a amenazas comunes", dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Miraflores, la sede del Gobierno, en Caracas.

Por su parte, Hegseth aseguró que la reanudación de la cooperación militar con Venezuela es una oportunidad para combatir a grupos narcoterroristas y criminales que operan en la región, y manifestó su deseo de profundizar esta alianza, retomada hoy después de 21 años.

"Me encuentro aquí en nombre del presidente Trump, quien envía sus saludos y espera con interés las oportunidades, no solo en el ámbito militar, mediante nuestra colaboración contra los narcoterroristas y las organizaciones criminales, sino también en lo económico", dijo Hegseth.

Asimismo, el secretario de Guerra manifestó que Estados Unidos espera "seguir profundizando" la cooperación, aprovechando la experiencia del Ejército estadounidense y del Departamento de Guerra, para "garantizar" que Venezuela no se vea amenazada por "narcoterroristas o delincuentes, y que se encuentre segura dentro de sus fronteras soberanas".

"La prosperidad, la paz y la estabilidad de Venezuela significan un hemisferio más seguro y una América más segura", añadió Hegseth.

El funcionario estadounidense aseguró que, en menos de un año tras la captura de Maduro, Venezuela ha pasado de ser "la amenaza regional más agresiva" a convertirse en "un socio de seguridad colaborador". Y agregó: "Todo ello gracias a la estrecha cooperación con la presidenta Delcy Rodríguez para estabilizar Venezuela y librarla, de una vez por todas, de los narcoterroristas", continuó Hegseth.

Hegseth detalló que este "acuerdo histórico" permitirá "a Estados Unidos colaborar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela mediante el entrenamiento conjunto, la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipos y capacidades de defensa".

"Para completar la tarea de eliminar las amenazas y estabilizar Venezuela de una vez por todas, esta renovada asociación en materia de defensa no será algo meramente cosmético", aseguró, en su comparecencia ante embajadores acreditados en Venezuela y varias autoridades venezolanas, entre ellas su homólogo, Gustavo González López, y el canciller Olíver Blanco.

Hegseth agradeció a la presidenta interina "por su labor estrecha, pragmática y diligente junto a Estados Unidos para lograr la estabilización de Venezuela".

Por otro lado, Hegseth consideró que el acuerdo petrolero con Venezuela quita relevancia al estrecho de Ormuz, un estratégico paso marítimo controlado por Irán que ha sido escenario clave de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

El secretario de Guerra subrayó que Venezuela suscribió un acuerdo petrolero histórico con Estados Unidos, anunciado en agosto pasado, que "está trayendo dominio energético en beneficio de los estadounidenses y los venezolanos para las próximas décadas", lo que hace que el estrecho de Ormuz "sea un factor irrelevante para la industria occidental".

Esta es la primera visita de Hegseth a Venezuela desde la captura de Maduro en enero pasado. Hasta ahora, han visitado al país suramericano el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en febrero y mayo; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en junio, y otros funcionarios, como el secretario de Energía, Chris Wright, en febrero y septiembre.

Hegseth tiene previsto continuar hacia Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.