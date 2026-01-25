Xiomara Castro deja la presidencia, dice: Vamos a volver

Por revistaeyn.com

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dejará la presidencia este próximo 27 de enero de 2026, quedando en la historia como la primera mujer en ser presidente en su país.

A pocos días de salir de sus funciones, promete volver. Así lo dijo a un ciudadano que le pidió que no abandonara el poder al finalizar su período constitucional.

“Quienes votaron por mí, votaron por cuatro años. El 27 de enero cumplo los cuatro años y yo soy obediente a la voluntad del pueblo y la Constitución”, respondió la presidenta Castro, agregando, hacia el hondureño que consultó: “Vamos a volver, no te preocupes”.

La presidenta Xiomara Castro entregará la banda presidencial el próximo 27 de enero de 2026, tal como establece la Constitución de la República de Honduras, tras concluir su período de cuatro años iniciado en enero de 2022.