Honduras: Xiomara Castro dice dejar fondos para que nuevo gobierno termine hospitales que faltan

Por revistaeyn.com

La presidenta Xiomara Castro estuvo en el departamento de Olancho, Honduras, supervisando los avances en la construcción del hospital de Salamá.

La mandataria afirmó que la construcción del centro hospitalario se encuentra en un 85% y un 30% del equipamiento está pagado y en aduanas, el otro 70% restante se encuentra adjudicado y solicitado.

Durante su intervención, la jefa de Estado envió un mensaje a Nasry Asfura, presidente electo de la República, para que pueda concluir con los hospitales que restan.