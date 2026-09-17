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Zona oriental de El Salvador sufre otro período de sequía por El Niño

En agosto, la zona oriental y costera de El Salvador enfrentaron su tercera sequía en los últimos meses por la influencia del fenómeno El Niño, según apuntó -en su momento- el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

Por Agencia EFE El Salvador registró otro período de sequía con once días consecutivos sin lluvia, que ha afectado a algunas zonas del oriente del país, como un efecto del impacto del fenómeno de El Niño, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). "Desde el 5 de septiembre, las lluvias han cesado en algunos sectores puntuales del oriente del país, por lo que a la fecha ha iniciado un nuevo evento de sequía meteorológica moderada (11 días consecutivos sin lluvia) y las zonas afectadas por este fenómeno se ubican en el municipio La Unión Norte", señaló la institución en un informe.

El MARN indicó que "se han presentado lluvias dispersas en El Salvador durante los últimos días. Sin embargo, todavía hay zonas del país en las que no se han registrado lluvias". De acuerdo con el pronóstico del MARN, "en los próximos días las lluvias continuarán de forma aislada a dispersa en todo el territorio nacional, principalmente por las tardes y noches, por lo que se espera que la sequía meteorológica finalice próximamente". En agosto, la zona oriental y costera de El Salvador enfrentaron su tercera sequía en los últimos meses por la influencia del fenómeno El Niño, según apuntó -en su momento- el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.