Empresas & Management

A revisión más de 350 automóviles Seat en México, por fallas en la bolsa de aire

La empresa pidió a las personas interesadas en saber detalles del mecanismo del llamado y para aclarar dudas que acudan a los distribuidores autorizados, enviar correo o llamar a los números telefónicos oficiales.

  • A revisión más de 350 automóviles Seat en México, por fallas en la bolsa de aire

    Varios operarios de la factoría automovilística Seat trabajan en la cadena de montaje en los últimos detalles del modelo de la marca, el Exeo. Imagen de archivo. EFE/Andreu Dalmau

     Andreu Dalmau / EFE
2026-02-06

POR EFE

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó a revisar más de 350 automóviles Seat modelo Exeo año 2011, por fallas en la bolsa de aire.

En un comunicado, el organismo encargado de defender los derechos de los consumidores compartió el llamado de esta empresa automotriz, en el que alertaron de los fallos que presentan las 356 unidades.

De acuerdo a la información disponible, al ser activada, la bolsa de aire marca Takata, se desprenden fragmentos del generador de gas frontal del lado del acompañante, derivado del deterioro del agente propulsor, lo que provoca lesiones a los ocupantes del vehículo.

Crece demanda de autos eléctricos en Honduras

“Como contramedida, la automotriz sustituirá el generador de gas, sin costo para los consumidores”, apuntó la Profeco.

La empresa pidió a las personas interesadas en saber detalles del mecanismo del llamado y para aclarar dudas que acudan a los distribuidores autorizados, enviar correo o llamar a los números telefónicos oficiales.

Demanda de vehículos eléctricos en Costa Rica siguen creciendo

Asimismo, la empresa contactará a los propietarios vía correo postal. La campaña concluirá el próximo 27 de agosto.

Redacción web
Agencia EFE

Accidente
|
Carros
|
Mecánica
|
México
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE