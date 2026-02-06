A revisión más de 350 automóviles Seat en México, por fallas en la bolsa de aire

POR EFE

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó a revisar más de 350 automóviles Seat modelo Exeo año 2011, por fallas en la bolsa de aire.

En un comunicado, el organismo encargado de defender los derechos de los consumidores compartió el llamado de esta empresa automotriz, en el que alertaron de los fallos que presentan las 356 unidades.

De acuerdo a la información disponible, al ser activada, la bolsa de aire marca Takata, se desprenden fragmentos del generador de gas frontal del lado del acompañante, derivado del deterioro del agente propulsor, lo que provoca lesiones a los ocupantes del vehículo.