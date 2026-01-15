Empresas & Management

GM anuncia una inversión de US$1.000M y ratifica su permanencia en México

“Continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, confirmó la compañía.

Por: EFE General Motors (GM) de México anunció este miércoles una inversión de US$1.000 millones en los próximos dos años para sus operaciones locales de manufactura, luego de cerrar un 2025 con "resultados sólidos". La empresa automotriz sostuvo que "se mantiene firme" en el país para 2026, en contraste con la incertidumbre que se generó meses atrás por versiones sobre una eventual salida o recortes de operaciones. El anuncio lo hizo el presidente y director general de GM de México, Paco Garza, quien señaló que la inversión se enmarca en una "nueva estrategia" alineada con esfuerzos del Gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno y en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica.

"Cerramos 2025 con sólidos resultados" y "continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México", afirmó. Según el comunicado, GM concluyó 2025 con 198.153 unidades vendidas, lo que le permitió sostenerse como la segunda marca de la industria con el 12,2 % de participación de mercado.

Liderazgo en segmentos clave