Grupo Abra con plan para salida en bolsa en EEUU

Empresas & Management

El grupo, que reúne a las icónicas marcas Gol, Avianca y Wamos Air, también anunció que sus accionistas aprobaron cambios en la composición de su Junta Directiva.

Por revistaeyn.com Nuevos vuelos. El Grupo Abra, formado por las aerolíneas suramericanas Avianca y Gol y Wamos Air, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) el borrador "para una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias en EEUU", anunció el conglomerado, por medio de un comunicado. "Tanto la oferta en sí como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado, otros factores y a la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC", señaló la información. El conglomerado había anunciado en octubre pasado su intención de presentar de forma confidencial ante la SEC un borrador de registro para una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias, paso que ahora se confirma.

La Comisión de Bolsa y Valores es una entidad del Gobierno estadounidense que protege a los inversionistas y mantiene la integridad de los mercados al tiempo que combate el fraude en el sector de la inversión en valores. “Abra está entrando en un capítulo nuevo y emocionante”, dijo Adrian Neuhauser, CEO de Abra. El Grupo Abra, con sede en el Reino Unido, fue creado en mayo de 2022 por la aerolínea colombiana Avianca y la brasileña Gol, con una inversión estratégica en Wamos Air, como uno de los grupos de transporte aéreo más competitivos de América Latina. El Grupo consolida un equipo de alrededor de 30.000 profesionales altamente calificados en aviación y una flota de más de 300 aeronaves, con vuelos programados que sirven a más de 25 países y más de 140 destinos.

CAMBIOS EN JUNTA DIRECTIVA DE ABRA

El Grupo, uno de los grupos de transporte aéreo más competitivos de América Latina, asegura que para avanzar en la siguiente fase de los planes estratégicos, sus accionistas aprobaron cambios en la composición de su Junta Directiva. La misma ha sido estructurada y seleccionada para lograr una mayoría de directores que cumplan con los criterios de independencia de las bolsas de valores de EEUU, "reflejando el compromiso de Abra con una gobernanza sólida, transparencia y accountability", apuntan. Efectivo a partir del 1 de enero de 2026, la Junta de Abra estará compuesta por 9 miembros, de la siguiente manera: Miembros que continúan:- *Constantino de Oliveira Junior – Presidente *Roberto Kriete *Richard Schifter *Patricio Kiblisky *Jackson Schneider Miembros recién nombrados para la Junta: *Robert Fornaro *Timothy Coleman *Stephen Kavanagh *Howard Millar “Nuestra nueva Junta reúne diversas experiencias y perspectivas que guiarán nuestra estrategia y seguirán reforzando nuestra posición competitiva”, apuntó Neuhauser.

AVIANCA ENTRA EN ACUERDO DE CÓDIGO COMPARTIDO CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS

En medio de estos anuncios, Grupo Abra también acordó con Aerolíneas Argentinas ampliar cooperación con nuevo acuerdo de código compartido bilateral. El acuerdo de código compartido que GOL mantiene con Aerolíneas Argentinas desde 2014 ahora será ampliado a la operación de Avianca. Este acuerdo incluye 9 ciudades en Colombia y 12 en Argentina, además de la extensión del acuerdo de interlínea con acceso a 30 nuevos destinos en El Caribe, Centro y Suramérica. Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, expresó: “Este nuevo paso en nuestra alianza con Avianca nos permite seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva”.