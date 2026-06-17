Acompañamiento a exempleados para reinserción laboral se expande

Por revistaeyn.com
Las empresas están transformando la manera en que gestionan las desvinculaciones de personal. En un mercado laboral donde la reputación corporativa y la experiencia de los colaboradores cobran cada vez más relevancia, el denominado "outplacement" ha dejado de ser un beneficio exclusivo para altos ejecutivos y comienza a extenderse a otros perfiles estratégicos dentro de las organizaciones.
Según especialistas de ManpowerGroup, el desafío actual no solo consiste en decidir cuándo implementar un programa de "outplacement", sino también en identificar qué talentos pueden obtener un mayor beneficio de este acompañamiento durante la transición hacia una nueva etapa profesional.
El término "outplacement" hace referencia a un servicio de apoyo que las empresas ofrecen a colaboradores desvinculados para facilitar su reinserción en el mercado laboral.
"Tradicionalmente, este acompañamiento incluía orientación profesional, elaboración de currículum y preparación para entrevistas. Sin embargo, la evolución del mercado ha ampliado significativamente su alcance", apunta ManpowerGroup.
Actualmente, los programas incorporan elementos como desarrollo de marca personal, fortalecimiento de redes de contacto profesionales, capacitación en herramientas digitales, reconversión laboral, análisis de tendencias de empleo e incluso acompañamiento emocional para enfrentar el cambio.
Durante años, este beneficio estuvo dirigido principalmente a directores y gerentes, debido a que las búsquedas para posiciones ejecutivas suelen ser más complejas y prolongadas. "Además, una salida mal gestionada en niveles de liderazgo puede afectar la reputación de la empresa, el clima organizacional y las relaciones con clientes y socios estratégicos", indica ManpowerGroup.
No obstante, las organizaciones están ampliando su visión. Hoy, el criterio para ofrecer "outplacement" ya no depende únicamente del nivel jerárquico, sino también del impacto que una persona tuvo dentro de la compañía, su grado de exposición o el conocimiento especializado que aporta.
Uno de los grupos que más puede beneficiarse de este tipo de programas son los colaboradores con una larga trayectoria dentro de una organización. Para ellos, el acompañamiento facilita la adaptación a un mercado laboral que pudo haber cambiado considerablemente durante los años que permanecieron en un mismo puesto.
Asimismo, ManpowerGroup explica que el contexto de escasez de talento en determinados sectores está impulsando a las empresas a fortalecer sus procesos de salida. Los candidatos valoran cada vez más cómo una organización trata a quienes dejan la compañía, convirtiendo la gestión de las desvinculaciones en un elemento clave de la marca empleadora.
Los expertos también destacan que el impacto de una salida no se limita a quien abandona la organización. Cuando los procesos son percibidos como abruptos o poco humanos, pueden afectar la confianza y la motivación de quienes permanecen en la empresa.
Por ello, el "outplacement" se consolida como una herramienta estratégica dentro de la experiencia del colaborador. Más que un beneficio puntual, representa una señal de cómo una organización enfrenta momentos complejos y demuestra su compromiso con las personas, incluso cuando la relación laboral llega a su fin.