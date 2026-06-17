Acompañamiento a exempleados para reinserción laboral se expande

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El término "outplacement" hace referencia a un servicio de apoyo que las empresas ofrecen a colaboradores desvinculados para facilitar su reinserción en el mercado laboral.

Por revistaeyn.com Las empresas están transformando la manera en que gestionan las desvinculaciones de personal. En un mercado laboral donde la reputación corporativa y la experiencia de los colaboradores cobran cada vez más relevancia, el denominado "outplacement" ha dejado de ser un beneficio exclusivo para altos ejecutivos y comienza a extenderse a otros perfiles estratégicos dentro de las organizaciones. Según especialistas de ManpowerGroup, el desafío actual no solo consiste en decidir cuándo implementar un programa de "outplacement", sino también en identificar qué talentos pueden obtener un mayor beneficio de este acompañamiento durante la transición hacia una nueva etapa profesional.

El término "outplacement" hace referencia a un servicio de apoyo que las empresas ofrecen a colaboradores desvinculados para facilitar su reinserción en el mercado laboral. "Tradicionalmente, este acompañamiento incluía orientación profesional, elaboración de currículum y preparación para entrevistas. Sin embargo, la evolución del mercado ha ampliado significativamente su alcance", apunta ManpowerGroup. Actualmente, los programas incorporan elementos como desarrollo de marca personal, fortalecimiento de redes de contacto profesionales, capacitación en herramientas digitales, reconversión laboral, análisis de tendencias de empleo e incluso acompañamiento emocional para enfrentar el cambio. Durante años, este beneficio estuvo dirigido principalmente a directores y gerentes, debido a que las búsquedas para posiciones ejecutivas suelen ser más complejas y prolongadas. "Además, una salida mal gestionada en niveles de liderazgo puede afectar la reputación de la empresa, el clima organizacional y las relaciones con clientes y socios estratégicos", indica ManpowerGroup.