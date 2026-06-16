Empresas & Management

Curiosidad e iniciativa: Las habilidades que las empresas buscan en la era de la IA

Los profesionales más valiosos son aquellos que investigan, aprenden y buscan conexiones entre distintas disciplinas, señala experta de talento humano.

Por revistaeyn.com En un mercado laboral cada vez más influenciado por la inteligencia artificial (IA), las empresas están redefiniendo los criterios que buscan en sus futuros colaboradores. Para Jennie Rogerson, directora global de Personas de Canva, existen dos características humanas que se han convertido en indispensables para destacar y asegurar una contratación: la curiosidad y la iniciativa para contribuir más allá de las responsabilidades asignadas. Rogerson explicó que estas cualidades son especialmente valiosas en una época marcada por la rápida evolución tecnológica y la transformación constante de las formas de trabajo.

“La curiosidad es la base”, afirmó la ejecutiva al referirse a la capacidad de los profesionales para adaptarse a un entorno donde la IA está modificando procesos, herramientas y modelos de negocio. Según Rogerson, no se trata únicamente de sentir interés por las nuevas tecnologías, sino también de comprender el contexto y las razones detrás de las decisiones que dieron forma a los sistemas y procesos existentes. Para la líder de talento de Canva, los profesionales más valiosos son aquellos que investigan, aprenden y buscan conexiones entre distintas disciplinas. Durante los procesos de selección, suele evaluar esta característica mediante preguntas relacionadas con conocimientos adquiridos fuera de la especialidad principal del candidato y cómo esos aprendizajes fueron aplicados para generar resultados concretos. La segunda cualidad que considera fundamental es la disposición para actuar y aportar más allá de las tareas propias del puesto. Rogerson sostiene que las organizaciones necesitan personas capaces de asumir un papel activo en la construcción de la cultura empresarial, identificar oportunidades de mejora y colaborar en iniciativas que beneficien al equipo o a los usuarios.