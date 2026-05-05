Empresas ante el reto de motivar: propósito, reconocimiento y bienestar

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ManpowerGroup señala que ya no basta con ofrecer compensaciones competitivas, sino que se requiere una visión integral del bienestar y la experiencia del empleado.

Por revistaeyn.com La motivación se ha convertido en un factor decisivo tanto para el desarrollo personal como para la productividad organizacional en un entorno laboral cada vez más dinámico, donde las expectativas de los trabajadores evolucionan constantemente. De acuerdo con información de ManpowerGroup, las empresas enfrentan hoy el reto de construir entornos que no solo retengan talento, sino que también despierten un compromiso genuino.

“Fortalecer la motivación dentro de una organización es uno de los grandes desafíos, y a la vez oportunidades, en la gestión del talento. En un contexto en el que el compromiso de las personas ya no depende únicamente del salario o la estabilidad, las empresas necesitan construir entornos que impulsen el entusiasmo”, señala la firma.

Este enfoque refleja un cambio de paradigma: ya no basta con ofrecer compensaciones competitivas, sino que se requiere una visión integral del bienestar y la experiencia del empleado. Uno de los pilares fundamentales para cultivar la motivación es el propósito. Comprender el impacto del trabajo diario permite que las personas conecten con un objetivo mayor, lo que fortalece su sentido de pertenencia. En este punto, el rol de los líderes resulta clave, ya que son quienes traducen la estrategia en metas claras y alcanzables, facilitando que cada colaborador entienda su contribución.

El reconocimiento también emerge como un factor determinante. Más allá de incentivos económicos, gestos simples como el feedback oportuno o una felicitación pública pueden tener un impacto significativo. Por el contrario, la falta de reconocimiento suele ser una de las principales causas de desmotivación, incluso en organizaciones con condiciones laborales favorables. A esto se suma la autonomía, entendida como la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre cómo realizar su trabajo. Evitar el micromanagement y fomentar la confianza no solo mejora el compromiso, sino que también impulsa la innovación dentro de los equipos.