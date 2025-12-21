Para 2026, viajeros colombianos se enfocan en experiencias ágiles, sostenibles y transformadoras

Ocio

Tendencias como aeropuertos inteligentes, servicios VIP y escapadas locales reflejan cómo los viajeros colombianos priorizan comodidad, tecnología y experiencias cercanas.

Por revistaeyn.com En un año marcado por la búsqueda de bienestar, autenticidad y sostenibilidad, los colombianos redefinen sus hábitos de viaje hacia experiencias que enriquecen tanto al viajero como a las comunidades locales. Después de años de cambios acelerados, las prioridades de los viajeros se están redefiniendo: buscan experiencias más significativas, bienestar integral y tecnología que haga sus trayectos más fluidos. Por esta razón, Priority Pass presenta sus Tendencias de Viaje 2026, que marcan el rumbo de la industria para el próximo año:

TURISMO SOSTENIBLE Y REGENERATIVO

Diversas encuestas reflejan que dentro de los viajeros frecuentes crece la preferencia por destinos que promuevan conservación ambiental y experiencias con impacto positivo en comunidades locales. Colombia se posiciona como un líder en turismo sostenible gracias a rutas ecológicas, ciudades conscientes como Medellín y Cartagena y experiencias que mezclan naturaleza, cultura y bienestar. La pauta en sostenibilidad para 2026 radica en un viajero que busca dejar una huella positiva y sentirse transformado en el proceso.

Los “microviajes” de fin de semana seguirán en auge, especialmente hacia destinos cercanos con buena conectividad, los cuales responden a la necesidad de desconexión rápida sin grandes gastos ni traslados largos. Los viajeros redescubren destinos cercanos y buscan elevar incluso los trayectos cortos con experiencias premium en aeropuertos. Entre 2023 y 2025, las visitas a salas VIP en vuelos domésticos crecieron 48% a nivel global; en Sudamérica el aumento fue de 75%. En Colombia, el comportamiento del viajero confirma las tendencias globales. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), el turismo doméstico se ha consolidado como uno de los principales motores del sector, impulsado por la búsqueda de experiencias cercanas y accesibles. Durante festivales culturales como la Feria de las Flores en Medellín y el Carnaval de Barranquilla, las reservas crecieron más de un 12%, reflejando el interés por escapadas cortas hacia destinos con buena conectividad terrestre.

EXPERIENCIAS CULTURALES AUTÉNTICAS

Los viajeros muestran mayor interés por la gastronomía local, los festivales y eventos tradicionales, así como la adquisición de artesanías como parte central del viaje. Ahora los turistas buscan conexión emocional y sentido de pertenencia, no solo entretenimiento. Esto responde a la tendencia global de “viajes con propósito”.

TECNOLOGÍA Y PERSONALIZACIÓN

El tiempo es cada vez un valor preciado para las personas, así que hacer que los viajes sean ágiles y seguros gracias a la tecnología es sin duda una tendencia en auge no sólo en Colombia, sino alrededor del mundo. Son cada vez más los viajeros que se familiarizan con el uso de Apps y plataformas que les permiten adquirir itinerarios flexibles, reservas instantáneas y recomendaciones personalizadas.

BIENESTAR Y DESCONEXIÓN

Los viajes definitivamente son la respuesta al estrés urbano y son cada vez más los viajeros que buscan que su bienestar comience incluso desde la planeación de su viaje. Pensado en esto Priority Pass está en constante innovación de sus salas con el fin de ofrecer experiencias reconfortantes en los aeropuertos: spas, cápsulas para dormir, peluquerías y sillas económicas para el descanso son algunos de los servicios que se pueden encontrar en más de 1.800 Salas VIP de 841 aeropuertos de 146 países a nivel mundial. Es así como el 53% de los viajeros afirma que visitar una sala VIP mejora su capacidad para desconectarse antes de volar. Entre 2023 y 2025, las visitas a experiencias de bienestar en Priority Pass crecieron más de 100% en categorías como Refresh y Unwind, confirmando que cada viaje es una oportunidad para la renovación.

VIAJES INTERNACIONALES ASPIRACIONALES

Europa y Asia mantienen atractivo, pero con foco en experiencias únicas más que en destinos masivos. Refugios invernales, desérticos y avistamientos de auroras boreales son los nuevos favoritos de los viajeros, quienes están priorizando la calidad sobre la cantidad. Por esta razón se verán viajes más planificados, con menos ciudades, pero con más experiencias memorables. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a nivel internacional, el gasto en viajes hacia Europa y Asia aumentó un 28%, con España, Italia y Japón como destinos favoritos. Colombia se posiciona como un mercado relevante en la región, con más de 4,5 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de 2025 y un gasto medio por turista aéreo cercano a los 1.100 dólares, lo que confirma que tanto el turismo nacional como el internacional seguirán marcando la pauta en los próximos años.

LUJO A LA MEDIDA

El lujo ya no se mide por cuánto gastas, sino por qué tan personalizada es tu experiencia. Desde itinerarios diseñados por inteligencia artificial hasta servicios VIP sin fricciones, los viajeros de alto poder adquisitivo buscan exclusividad y comodidad en cada paso. Este segmento representa el 70% del gasto global en viajes de lujo, y la transferencia generacional de más de US$83,5 billones de dólares está impulsando la demanda por experiencias únicas. En Colombia, destinos como La Guajira, Amazonas, el Eje Cafetero y San Andrés, entre otros, están adaptando su oferta para este perfil, con experiencias gastronómicas y wellness a la medida.

AEROPUERTOS INTELIGENTES: TECNOLOGÍA QUE REDEFINE EL VIAJE