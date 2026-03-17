Aerolíneas estiman que la demanda mundial de vuelos se duplicará en 2050

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En el escenario de menor crecimiento, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo prevé un aumento anual de la demanda de vuelos del 2,9 %, frente a un 3,3 % en el modelo más optimista.

Por Agencia EFE La demanda de vuelos será más del doble que la actual en 2050 hasta alcanzar los 21,9 billones de pasajeros-kilómetro en las previsiones más optimistas, anunció en un comunicado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Los pasajeros-kilómetro o RPK son las personas que volaron multiplicadas por los kilómetros recorridos.

Incluso en las estimaciones de menor crecimiento, la IATA auguró 19,5 billones de pasajeros-kilómetro, frente a los 9 billones de pasajeros-kilómetro registrados en 2024. La IATA ha hecho sus previsiones con tres escenarios diferentes donde varían el crecimiento económico a largo plazo, la población, las tendencias en los precios del combustible, la transición energética mundial y el desarrollo de la capacidad del transporte aéreo. En el escenario de menor crecimiento, la organización prevé un aumento anual de la demanda de vuelos del 2,9 %, frente a un 3,3 % en el modelo más optimista. Aunque supone un menor crecimiento frente a periodos anteriores (un 6,1 % entre 1972 y 1998 y un 4,5 % entre 1998 y 2024), esta moderación no refleja un descenso de la demanda sino "madurez del mercado", ya que el número absoluto de pasajeros continúa creciendo, matizó la IATA.