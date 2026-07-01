Compras de viajeros de la región a la Copa Mundial crecieron un 31 %

Por revistaeyn.com
Los aficionados de América Latina y el Caribe que viajaron a México, Estados Unidos y Canadá para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se han convertido en un importante motor de actividad económica en los países anfitriones, impulsando el comercio, el turismo y el uso de pagos digitales durante la primera semana del torneo.
Así lo revela un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA), que evaluó las transacciones transfronterizas realizadas por tarjetahabientes de la compañía entre el 11 y el 18 de junio de 2026. El estudio muestra que las compras efectuadas por viajeros de la región crecieron un 31 % en comparación con el mismo período de 2025, reflejando el impacto económico que genera el mayor evento deportivo del planeta.
El informe destaca que Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá encabezaron el flujo de visitantes latinoamericanos y caribeños hacia los tres países sede del campeonato, consolidándose como los mercados emisores con mayor presencia durante la semana inaugural.
"Estamos viendo a aficionados de América Latina y el Caribe inyectar un dinamismo extraordinario en este torneo histórico", afirmó Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.
Los datos muestran que Brasil, Colombia y Ecuador fueron los mercados que registraron el mayor crecimiento en número de transacciones internacionales, con un incremento conjunto del 39 % frente al mismo período del año anterior.
El gasto de los visitantes no se concentró únicamente en la compra de entradas o artículos relacionados con el fútbol. Las categorías con mayor dinamismo fueron restaurantes, donde las transacciones aumentaron un 38 %; transporte, con un crecimiento del 49 %; y supermercados, que registraron un incremento del 16 %.
El estudio también evidencia una acelerada adopción de los pagos sin contacto. Las operaciones realizadas mediante la tecnología Tap to Pay de Visa crecieron un 55 % respecto al mismo período de 2025, impulsadas principalmente por viajeros procedentes de Brasil, Colombia y Argentina, quienes lideraron el uso de esta modalidad.
En cuanto a los destinos, Estados Unidos concentró el mayor volumen de transacciones efectuadas por visitantes de América Latina y el Caribe, seguido por Canadá y México.