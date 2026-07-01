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Compras de viajeros de la región a la Copa Mundial crecieron un 31 %

Las categorías con mayor dinamismo fueron restaurantes, donde las transacciones aumentaron un 38 %; transporte, con un crecimiento del 49 %; y supermercados, que registraron un incremento del 16 %, reporta Visa.

Por revistaeyn.com Los aficionados de América Latina y el Caribe que viajaron a México, Estados Unidos y Canadá para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se han convertido en un importante motor de actividad económica en los países anfitriones, impulsando el comercio, el turismo y el uso de pagos digitales durante la primera semana del torneo. Así lo revela un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA), que evaluó las transacciones transfronterizas realizadas por tarjetahabientes de la compañía entre el 11 y el 18 de junio de 2026. El estudio muestra que las compras efectuadas por viajeros de la región crecieron un 31 % en comparación con el mismo período de 2025, reflejando el impacto económico que genera el mayor evento deportivo del planeta.

El informe destaca que Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá encabezaron el flujo de visitantes latinoamericanos y caribeños hacia los tres países sede del campeonato, consolidándose como los mercados emisores con mayor presencia durante la semana inaugural. "Estamos viendo a aficionados de América Latina y el Caribe inyectar un dinamismo extraordinario en este torneo histórico", afirmó Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe. Los datos muestran que Brasil, Colombia y Ecuador fueron los mercados que registraron el mayor crecimiento en número de transacciones internacionales, con un incremento conjunto del 39 % frente al mismo período del año anterior.