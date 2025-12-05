Principal aeropuerto de Venezuela opera con oferta reducida tras cancelaciones

Centroamérica & Mundo

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EEUU había instado a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Por Agencia EFE El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, operaba con una oferta limitada de vuelos internacionales tras la suspensión de viajes de la aerolínea colombiana Wingo y de su matriz, la panameña Copa Airlines, que se sumaron a otras ocho que cancelaron temporalmente sus itinerarios luego del aviso de "extremar la precaución" al sobrevolar el país. Según la página web de Maiquetía, estaban agendados 11 vuelos -seis de salida y cinco de llegada.

Entre los viajes de salida, están dos de las aerolíneas nacionales Laser y Avior, que ya partieron hacia Curazao, mientras que la estatal venezolana Conviasa tiene previstos dos viajes a Cuba. El quinto vuelo previsto será operado por Avior con destino a Bogotá, mientras que otro partirá hacia Bolivia a cargo de Boliviana de Aviación (BOA). En cuanto a los vuelos de llegada, hay dos viajes programados desde Curazao y Bogotá operados por Avior. Por su parte, Laser volará desde Curazao, BOA desde Bolivia y Conviasa de Cuba En la página web de Maiquetía aparecían seis vuelos cancelados de Copa -tres con salida desde Caracas y tres con llegada a la capital venezolana-, luego de que la aerolínea panameña anunciara la suspensión de todas sus operaciones programadas. Copa tomó esta decisión debido a "intermitencias en una de las señales de navegación" detectadas por sus pilotos el miércoles, una situación que también reportó la aerolínea colombiana Wingo. Esta última canceló, igualmente, sus vuelos programados desde y hacia Caracas por la misma causa. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela indicó que espera que Wingo y Copa reinicien sus vuelos en 48 horas.