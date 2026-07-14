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AGEXPORT relanza su Comité de Mujeres Exportadoras: juntas para expandir sus empresas

Las compañías encabezadas por mujeres generaron US$1.431 millones en exportaciones durante 2025, equivalentes al 18% del total exportado por las empresas asociadas a AGEXPORT. La gremial busca fortalecer su acceso a mercados internacionales y su participación en espacios de liderazgo.

Por: Revistaeyn.com La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) anunció el relanzamiento de su Comité de Mujeres Exportadoras, una iniciativa que entra en una nueva etapa con el objetivo de acelerar la internacionalización de empresas lideradas por mujeres, ampliar su participación en espacios de toma de decisiones y fortalecer su competitividad. La organización destacó que el comité evoluciona sobre una plataforma creada en 2019 que, durante los últimos seis años, ha impactado a más de 2.900 mujeres mediante programas de formación, representación gremial y alianzas estratégicas. Entre los principales resultados alcanzados figuran la realización de 38 talleres especializados, 11 summits y la consolidación de una red integrada por 393 empresarias pertenecientes a empresas asociadas a AGEXPORT. "El relanzamiento marca la evolución de un esfuerzo iniciado en 2019 y busca generar oportunidades comerciales medibles para las empresarias guatemaltecas", señaló Silvana Marsicovetere, líder del Comité de Mujeres Exportadoras.

Mayor presencia en el sector exportador

El fortalecimiento del liderazgo femenino también se refleja en la gobernanza de la gremial. Actualmente, 62 mujeres participan en juntas directivas sectoriales y en la Junta Directiva General de AGEXPORT, equivalente al 25% de representación, porcentaje que supone un crecimiento del 21% respecto de 2019. Para esta nueva etapa, el Comité alineó su estrategia con los objetivos institucionales de AGEXPORT para incrementar las exportaciones, fortalecer la competitividad empresarial, facilitar la integración a cadenas globales de valor y ampliar las alianzas estratégicas. "Se estableció un modelo de gobernanza que fortalece la participación de mujeres empresarias en los espacios de representación gremial y en la toma de decisiones", explicó Aida Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de AGEXPORT.

Tres ejes para acelerar la internacionalización

La estrategia del Comité de Mujeres Exportadoras se apoyará en tres programas principales. El primero, Mujer Exporta, ofrecerá acompañamiento para fortalecer la propuesta de valor de empresas lideradas por mujeres, identificar mercados internacionales y facilitar el contacto con compradores. El segundo eje estará orientado a la internacionalización, mediante rutas de crecimiento adaptadas al nivel de desarrollo exportador de cada empresa, complementadas con mentorías y herramientas para su expansión hacia nuevos mercados. Finalmente, el componente de Gobernanza y Liderazgo buscará preparar a una nueva generación de directoras y líderes gremiales mediante programas de capacitación y mentoría.

Empresas lideradas por mujeres ganan participación