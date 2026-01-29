Air Canada lanzará nuevos vuelos hacia Europa y América Latina

Empresas & Management

Las aerolíneas de América del Norte dependen cada vez más de las cabinas premium, los viajes corporativos y los programas de fidelidad para impulsar el crecimiento de sus resultados financieros.

Por revistaeyn.com Air Canada informó que amplió su red de invierno hacia Europa y América Latina, apostando por una creciente demanda de viajes internacionales premium. La aerolínea lanzará nuevos vuelos a Quito, la capital de Ecuador, desde sus centros de operaciones en Toronto y Montreal a partir de diciembre de este año, utilizando aviones Boeing 787 Dreamliner.

Las aerolíneas de América del Norte dependen cada vez más de las cabinas premium, los viajes corporativos y los programas de fidelidad para impulsar el crecimiento de sus resultados financieros, reporta Reuters. "Estamos continuando con nuestra expansión estratégica en América Latina, aprovechando la fortaleza sostenida de la demanda y las oportunidades de carga, al tiempo que utilizamos una nueva base de Airbus A321 XLR en nuestro centro global de Toronto-Pearson para ofrecer servicios durante todo el año a Copenhague y Mánchester", dijo Mark Galardo, presidente de carga de Air Canada.