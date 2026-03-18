Fed mantiene los tipos y señala impactos de guerra con Irán son 'inciertos'

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Los combates y su impacto en el estrecho de Ormuz han sacudido el mercado petrolero global y amenazado con mantener la inflación por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Por revistaeyn.com La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) votó para mantener estable su tipo de interés clave mientras los responsables políticos navegan a través de lecturas de inflación por encima de lo esperado, señales contradictorias en el mercado laboral y una guerra. En una decisión ampliamente esperada, el Comité Federal de Mercado Abierto votó 11-1 para mantener el tipo de interés de fondos federales de referencia anclado en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %. El tipo establece los costes de financiación para los bancos, pero influye en una amplia gama de préstamos tanto de consumidores como de empresas.

El comité, en su declaración posterior a la reunión, realizó pocos cambios en su visión sobre la economía, con un ritmo de crecimiento ligeramente más rápido y proyecciones de inflación más altas para todo el año 2026. A pesar de la creciente incertidumbre, las autoridades volvieron a indicar que aún esperan algunas recortes de tipos en el futuro. De los 19 participantes del FOMC, siete indicaron que esperaban que las tasas se mantuvieran sin cambios este año, una más que la última actualización en diciembre. Aunque los próximos años mostraron una distribución bastante amplia de las previsiones, la perspectiva media es un recorte adicional en 2027 antes de que el tipo de interés se estabilice alrededor del 3,1 % a largo plazo. El comunicado sí señaló la incertidumbre asociada a la guerra con Irán que comenzó hace casi tres semanas. Los combates y su impacto en el estrecho de Ormuz han sacudido el mercado petrolero global y amenazado con mantener la inflación por encima del objetivo del 2 % de la Fed. "Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas", decía el comunicado.

PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA

El gobernador Stephen Miran volvió a disentir, favoreciendo un recorte de un cuarto de punto porcentual en medio de crecientes preocupaciones sobre el clima laboral. El gobernador Christopher Waller, que se unió a Miran en la demanda de una recorte en enero, votó esta vez para mantenerla. Antes del conflicto, los mercados habían estado valorando dos recortes este año, con una pequeña posibilidad de un tercero. Pero el aumento de los precios del petróleo y una serie de lecturas firmes de inflación —que incluyen datos anteriores al choque energético— han reducido las expectativas a como máximo un recorte en 2026.