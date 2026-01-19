La canadiense Porter Airlines volará durante todo el año a Costa Rica

Por revistaeyn.com
La aerolínea canadiense Porter Airlines tendrá vuelos durante todo el año hacia Costa Rica. Hasta el año pasado los vuelos solamente eran estacionales.
Con este anuncio se confirma que habrá conexión entre Toronto (YYZ) y el Aeropuerto de Guanacaste (LIR) en cualquier momento del año. La ruta entre Ottawa (YOW) y Guanacaste se mantendrá como una operación exclusiva de la temporada de invierno.
Porter confirmó la extensión de este servicio tras los resultados obtenidos desde su inauguración en diciembre de 2025, según informó Aeroin.
Durante la temporada baja, comprendida entre mayo y octubre, la programación contempla dos frecuencias semanales que operarán los miércoles y domingos. En el periodo de invierno boreal, la oferta aumentará hasta alcanzar los seis vuelos por semana.
Canadá es el segundo mercado emisor de turistas hacia Costa Rica, aportando más de 260.000 viajeros anuales por vía aérea.
Con este movimiento, Porter compite de manera directa con otros operadores canadienses que mantienen servicios sin interrupciones hacia la región, como Air Canada, Air Transat y WestJet.
Con información de aviacionoline.com