La canadiense Porter Airlines volará durante todo el año a Costa Rica

Por revistaeyn.com

La aerolínea canadiense Porter Airlines tendrá vuelos durante todo el año hacia Costa Rica. Hasta el año pasado los vuelos solamente eran estacionales.

Con este anuncio se confirma que habrá conexión entre Toronto (YYZ) y el Aeropuerto de Guanacaste (LIR) en cualquier momento del año. La ruta entre Ottawa (YOW) y Guanacaste se mantendrá como una operación exclusiva de la temporada de invierno.

Porter confirmó la extensión de este servicio tras los resultados obtenidos desde su inauguración en diciembre de 2025, según informó Aeroin.