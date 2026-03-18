Guerra en Oriente Medio amenaza frenar crecimiento mundial y disparar la inflación

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Fitch Ratings advierte que un escenario adverso con precios del crudo cercanos a los US$100 por barril podría reducir el PIB mundial en 0,4 % e incrementar la inflación en economías avanzadas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía global mantiene un desempeño relativamente sólido en 2026, aunque enfrenta crecientes incertidumbres derivadas del conflicto en Oriente Medio, particularmente por su impacto en los precios de la energía y las condiciones financieras internacionales. De acuerdo con los más recientes análisis de Fitch Ratings y S&P Global Market Intelligence, el crecimiento mundial se sostendrá si las tensiones energéticas se mantienen contenidas, pero un choque prolongado podría alterar significativamente el panorama.

Según Fitch, la actividad económica global ha demostrado resiliencia frente a múltiples shocks geopolíticos y cambios en la política económica, especialmente en Estados Unidos. El crecimiento mundial alcanzó el 2,7 % en 2025 y se prevé una ligera moderación al 2,6 % en 2026, siempre que el reciente aumento en los precios del petróleo sea temporal. Factores como la inversión en inteligencia artificial, los déficits fiscales en grandes economías y el consumo estadounidense han compensado presiones como los aranceles comerciales. “El crecimiento económico global debería mantenerse estable este año siempre que el actual choque del precio del petróleo no se prolongue”, señala Fitch en su informe Global Economic Outlook de marzo de 2026. Sin embargo, advierte que un escenario adverso con precios del crudo cercanos a los US$100 por barril podría reducir el PIB mundial en 0,4% e incrementar la inflación en economías avanzadas.

IMPACTO ENERGÉTICO

En cuanto a las principales economías, Estados Unidos mantendría un crecimiento del 2,2 %, mientras que la eurozona avanzaría un 1,3 %, afectada por el encarecimiento energético. China, por su parte, desaceleraría al 4,3%, reflejando debilidad en el consumo interno y las exportaciones. No obstante, el principal foco de preocupación proviene del conflicto en Oriente Medio. S&P Global Market Intelligence advierte que este escenario ha modificado de forma significativa las perspectivas económicas globales a corto plazo, elevando las previsiones de inflación y reduciendo las de crecimiento. “Los acontecimientos en Oriente Medio han cambiado de manera significativa las perspectivas económicas y financieras a corto plazo, con revisiones al alza en la inflación y a la baja en el crecimiento en prácticamente todas las regiones”, indica la firma en su actualización de marzo. El impacto dependerá en gran medida de la duración de las interrupciones en el suministro energético. En un escenario base, se espera que los precios del petróleo suban temporalmente —alcanzando niveles cercanos a los US$90 por barril— antes de moderarse hacia finales de año. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo elevada.