Impulsan US$10.000 millones en inversión energética en Triángulo Norte de CA

Empresas & Management

El Think HUGE Business and Investment Council ha movilizado US$8.000 millones en la región y generado 250.000 empleos en los últimos cinco años.

Por Agencia EFE El Think HUGE Business and Investment Council, un programa que articula esfuerzos de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, celebró un foro en Tegucigalpa para impulsar una agenda de integración energética que busca movilizar US$10.000 millones en inversiones y fortalecer la generación de empleo. El director ejecutivo de HUGE, Greg Huger, dijo que la colaboración entre los sectores privado y público "es fundamental" para lograr la integración energética en la región.

"Ni el sector privado, ni el sector público, ni los amigos internacionales lo pueden hacer solitos. Por eso estamos con esa iniciativa de HUGE que hemos estado empujando desde principios de 2024 para tener una colaboración entre los sectores y entre los países", indicó Huger durante el Foro de Integración Energética, organizado por HUGE. El presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, quien participó como orador principal, anunció que enviará un paquete de reformas al Parlamento para permitir que las empresas privadas puedan "generar, negociar y vender" energía entre sí. El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) enfrenta "muchos inconvenientes legales y administrativos" que limitan "el buen uso de esta red" y la firma de contratos a largo plazo, afirmó Huger, quien detalló que la organización ha movilizado US$8.000 millones en la región y generado 250.000 empleos en los últimos cinco años. "Sentimos buena voluntad entre los gobiernos de los tres países, con el apoyo de Estados Unidos para arreglar estas cosas y expandir el SIEPAC", subrayó el ejecutivo de HUGE, y señaló que la meta para el próximo año es elevar las inversiones de US$8.000 millones a US$10.000 millones. El presidente de HUGE, Juan José Daboub, advirtió que las empresas interesadas en trasladar operaciones a la región bajo el modelo de 'nearshoring' requieren unos 3.000 megavatios más de capacidad eléctrica.

Mejorar el marco regulatorio

"La capacidad de la región para atraer inversión a largo plazo depende cada vez más del desempeño y de la confiabilidad de sus sistemas energéticos", enfatizó Daboub. Por su parte, el presidente del Grupo Banco Ficohsa, Camilo Atala, subrayó que es muy importante que el sector público y el privado trabajen juntos para mejorar la infraestructura energética en la región. Atala comentó que, si bien el marco legal vigente ofrece condiciones para la inversión, es necesario aprovechar la disposición estatal para completar la "última milla" de financiamiento que requieren los proyectos de energía. El principal problema para asegurar que haya energía suficiente es actualizar las reglas y leyes que rigen el sector energético, recalcó Atala, quien aseguró que el Gobierno de Honduras está dispuesto a hacer los cambios necesarios para promover, motivar e incentivar un mayor flujo de capitales al sector de energía.