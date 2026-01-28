Embraer cerró 2025 con una cartera de pedidos récord de más de US$31.000 millones

Los pedidos reportados por Embraer en el cuarto trimestre del año pasado fueron un 20 % superiores en valor a los del mismo periodo del 2024.

La compañía brasileña Embraer, la tercera mayor fabricante aeronáutica del mundo, cerró 2025 con una cartera récord de pedidos valorada en US$31.600 millones, informó la empresa.

Los aviones comerciales fueron el producto más demandado, con un crecimiento anual del 42 %, seguidos por las aeronaves militares, con una subida del 10 %.

Entre los clientes que encargaron aparatos a la empresa en el cuarto trimestre, están la aerolínea suiza Helvetic Airways y la holandesa TrueNoord.

En 2025, Embraer entregó 244 aeronaves, un 18 % más que las 206 del año anterior, y de esas, 155 fueron jets privados; 78, aviones comerciales y 11, militares.