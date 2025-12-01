Aeroméxico y Scandinavian Airlines lanzan nuevo código compartido

Por revistaeyn.com
Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) fortalecerán su alianza a través del lanzamiento de un nuevo código compartido, efectivo a partir del 1 de diciembre de 2025. Este paso permitirá a los clientes de ambas compañías acceder a una amplia red de destinos y mayores beneficios al realizar viajes entre México y los países Escandinavos.
Con la implementación de este nuevo acuerdo, los pasajeros de SAS podrán conectar fácilmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde Copenhague, Estocolmo y Oslo, vía Estados Unidos y Canadá, a través de aeropuertos como San Francisco, Boston, Newark, Seattle, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Washington D.C. y Toronto.
De igual manera, los clientes de Aeroméxico podrán acceder fácilmente a la red de rutas operada por SAS en Dinamarca, Noruega y Suecia.
“Con el lanzamiento del nuevo código compartido con Aeroméxico fortaleceremos el principal centro operativo de SAS en Copenhague, brindando acceso a varios destinos en México. Los pasajeros ahora podrán conectar con la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como con numerosos destinos culturales e históricos de esta región”, señaló Paul Verhagen, Vicepresidente Ejecutivo y Director Comercial de SAS.
Con este nuevo acuerdo, los pasajeros de ambas aerolíneas disfrutarán de viajes con un solo boleto de avión y documentación de equipaje de origen a destino, garantizando una experiencia mucho más ágil y eficiente.
“La implementación de este nuevo acuerdo nos brinda la oportunidad de acercar a nuestros clientes a una mayor variedad de destinos, además de atraer a viajeros provenientes de los países Escandinavos hacia la amplia oferta turística que México tiene para ofrecer. Con ello, alcanzamos un total de 14 aerolíneas socias con las que mantenemos acuerdos de código compartido” comentó Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales en Aeroméxico.
Este nuevo acuerdo expandirá las opciones de conectividad y ofrecerá mayor comodidad a los pasajeros, con trayectos mucho más ágiles y mayor oferta de destinos entre los dos continentes.
La venta de boletos para este código compartido ya está disponible en los canales oficiales de ambas aerolíneas, con viajes efectivos a partir del 6 de diciembre.