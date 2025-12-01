Aeroméxico y Scandinavian Airlines lanzan nuevo código compartido

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) fortalecerán su alianza a través del lanzamiento de un nuevo código compartido, efectivo a partir del 1 de diciembre de 2025. Este paso permitirá a los clientes de ambas compañías acceder a una amplia red de destinos y mayores beneficios al realizar viajes entre México y los países Escandinavos. Con la implementación de este nuevo acuerdo, los pasajeros de SAS podrán conectar fácilmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde Copenhague, Estocolmo y Oslo, vía Estados Unidos y Canadá, a través de aeropuertos como San Francisco, Boston, Newark, Seattle, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Washington D.C. y Toronto.

De igual manera, los clientes de Aeroméxico podrán acceder fácilmente a la red de rutas operada por SAS en Dinamarca, Noruega y Suecia. “Con el lanzamiento del nuevo código compartido con Aeroméxico fortaleceremos el principal centro operativo de SAS en Copenhague, brindando acceso a varios destinos en México. Los pasajeros ahora podrán conectar con la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como con numerosos destinos culturales e históricos de esta región”, señaló Paul Verhagen, Vicepresidente Ejecutivo y Director Comercial de SAS. Con este nuevo acuerdo, los pasajeros de ambas aerolíneas disfrutarán de viajes con un solo boleto de avión y documentación de equipaje de origen a destino, garantizando una experiencia mucho más ágil y eficiente.