Expansión de clases altas será vector de crecimiento en la aviación, dice Airbus

Empresas & Management

Las aerolíneas cada vez compran más aviones con una configuración de tres o incluso cuatro clases, que ofrecen un mayor espacio en los asientos para los clientes que están dispuestos a pagar más por viajar de una manera más confortable.

Por Agencia EFE La expansión de la clase alta y de la clase media superior en el mundo, que quiere más espacio en los aviones y un trato diferenciado, va a ser un gran vector de crecimiento del negocio en los próximos años, según Airbus, al igual que el aumento de las conexiones desde ciudades medianas. En un seminario para la prensa en la sede del grupo aeronáutico europeo en Toulouse (suroeste de Francia) finalizado este miércoles, el responsable de mercadotecnia en aviones comerciales de Airbus, Joost Van Der Heijden, explicó que si bien entre 2005 y 2015 las aerolíneas encargaban cada vez más aviones con una configuración de clase única, las cosas han cambiado en la última década (2015-2025).

Las aerolíneas cada vez compran más aviones con una configuración de tres o incluso cuatro clases, que ofrecen un mayor espacio en los asientos para los clientes que están dispuestos a pagar más por viajar de una manera más confortable. Es decir que ya no es sólo que la demanda está impulsada por el modelo de bajo costo debido a la irrupción de una clase media cada vez más numerosa, sobre todo en los países emergentes. A ese fenómeno se está añadiendo unas demandas 'premium' de grupos de población con más medios económicos que quieren disponer de más espacio cuando vuelan y tener un tratamiento diferenciado. Van Der Heijden, que se refirió al informe de perspectivas de mercado que Airbus presentó en julio, en el que el fabricante calcula que la demanda en el sector de la aviación se va más que duplicar entre 2025 y 2045, con un ritmo medio anual de crecimiento del 3,9 %, algo inferior al 4,1 % en los 20 años anteriores. El contingente de las clases altas y clases medias, que ya se incrementó en 1.900 millones de personas entre 2005 y 2025, va a seguir subiendo con otros 1.700 millones adicionales para 2045, pero con una clara peculiaridad: la mayor subida se va a dar en los estratos superiores, donde su número se va a duplicar con creces.