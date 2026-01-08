Alto costo de la energía obstaculiza la atracción de inversión en Honduras

Empresas & Management

Honduras reporta un aumento de la tarifa eléctrica, declarado en un 4,11 % para el primer trimestre de 2026, pero que no será trasladado directamente a las facturas de los usuarios.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Honduras anunció que asumirá el reciente aumento de la tarifa eléctrica, declarado en un 4,11 % para el primer trimestre de 2026, sin trasladarlo directamente a las facturas de los usuarios. La medida fue confirmada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Pese a este alivio anunciado, el aumento en las tarifas encendió alertas importantes entre economistas y líderes del sector privado. Para la economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, el alto costo de la energía en Honduras ha sido una barrera significativa para la atracción de inversión extranjera, ya que incrementa los costos de producción y reduce la competitividad de las industrias del país.

Las cifras más recientes del Banco Central de Honduras (BCH) muestran que la Inversión Extranjera Directa (IED) ha experimentado una tendencia decreciente en los últimos años, un fenómeno que, según Canales, se ve agravado por la carga de los costos eléctricos en las operaciones de las empresas nacionales y foráneas. Para las mipymes, el alza tarifaria representa un desafío añadido. Canales explicó que este aumento, aunque absorbido por el Gobierno, podría traducirse en costos más altos de operación para pequeños y medianos negocios, lo que eventualmente puede verse reflejado en el precio final de bienes y servicios para los consumidores. En los hogares, el efecto directo del ajuste se estima en alrededor de US$0.0072 adicionales por kilovatio-hora en la factura, una cifra pequeña en términos individuales, pero que se suma al conjunto de presiones económicas del país. Críticas más agudas han venido de parte del experto en temas energéticos Kevin Rodríguez, quien calificó el incremento como una “trampa” heredada por la actual administración a la próxima gestión presidencial. Rodríguez sostiene que el ajuste original proyectado rondaba el 10 % y que la fragmentación en dos fases —4,11 % ahora y el restante 6 % más adelante— no fue debidamente justificada, dejando a la administración entrante la tarea de enfrentar la segunda etapa del incremento.