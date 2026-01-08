Alto costo de la energía obstaculiza la atracción de inversión en Honduras

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Honduras anunció que asumirá el reciente aumento de la tarifa eléctrica, declarado en un 4,11 % para el primer trimestre de 2026, sin trasladarlo directamente a las facturas de los usuarios. La medida fue confirmada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Pese a este alivio anunciado, el aumento en las tarifas encendió alertas importantes entre economistas y líderes del sector privado. Para la economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, el alto costo de la energía en Honduras ha sido una barrera significativa para la atracción de inversión extranjera, ya que incrementa los costos de producción y reduce la competitividad de las industrias del país.
Las cifras más recientes del Banco Central de Honduras (BCH) muestran que la Inversión Extranjera Directa (IED) ha experimentado una tendencia decreciente en los últimos años, un fenómeno que, según Canales, se ve agravado por la carga de los costos eléctricos en las operaciones de las empresas nacionales y foráneas.
Para las mipymes, el alza tarifaria representa un desafío añadido. Canales explicó que este aumento, aunque absorbido por el Gobierno, podría traducirse en costos más altos de operación para pequeños y medianos negocios, lo que eventualmente puede verse reflejado en el precio final de bienes y servicios para los consumidores.
En los hogares, el efecto directo del ajuste se estima en alrededor de US$0.0072 adicionales por kilovatio-hora en la factura, una cifra pequeña en términos individuales, pero que se suma al conjunto de presiones económicas del país.
Críticas más agudas han venido de parte del experto en temas energéticos Kevin Rodríguez, quien calificó el incremento como una “trampa” heredada por la actual administración a la próxima gestión presidencial. Rodríguez sostiene que el ajuste original proyectado rondaba el 10 % y que la fragmentación en dos fases —4,11 % ahora y el restante 6 % más adelante— no fue debidamente justificada, dejando a la administración entrante la tarea de enfrentar la segunda etapa del incremento.
Según estimaciones del sector energético, el subsidio para mantener congeladas las tarifas durante estos tres meses rondaría los US$13.3 millones, dinero que, si bien no impacta directamente las finanzas de la ENEE, sí implica una transferencia desde la Secretaría de Finanzas hacia la estatal.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) había determinado el alza en la tarifa al cierre de 2025, señalando la necesidad de ajustar los precios entre enero y marzo. Sin embargo, la estatal energética precisó que los consumidores continuarán pagando el mismo precio por electricidad, equivalente a unos US$0.175 por kilovatio-hora, aproximadamente el mismo nivel del trimestre anterior gracias al subsidio estatal.
La ENEE aclaró que no se requerirá gasto adicional en el presupuesto nacional para sostener esta medida, pues la ley de gastos prorrogada para 2026 ya contempla recursos destinados a este propósito.
Con información de Proceso Digital