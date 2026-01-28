Amazon cierra las tiendas de comestibles: el fin de Amazon Go y Amazon Fresh

POR EFE

El gigante tecnológico Amazon anunció este martes el cierre de todas las tiendas físicas de Amazon Go y Amazon Fresh para potenciar los servicios de entrega rápida a domicilio.

"La empresa cerrará tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh y convertirá varios locales en tiendas Whole Foods Market", informó la compañía en un escrito.

Esta cadena de supermercados estadounidense especializada en alimentos naturales y orgánicos, y adquirida por la empresa en 2017, incrementará su presencia física con más minitiendas que sustituirán algunos de los establecimientos físicos de Amazon Go y Amazon Fresh.

"Este formato de tienda más pequeño está redefiniendo la comodidad y la experiencia de compra en el supermercado de barrio con una cuidada selección de comidas para llevar, café y productos básicos de uso diario", agregó el escrito.