La IA de Google ahora puede llamar por teléfono a tiendas para encontrar productos

El objetivo de esta nueva herramienta es que la IA pueda "encontrar los productos disponibles cerca" sin la necesidad de que el usuario interactúe con terceras personas.

Google anunció que a partir de hoy los usuarios le pueden pedir a un agente de inteligencia artificial (IA) de la empresa que llame por teléfono a varios negocios de la zona para buscar un producto específico, como una guitarra o un peluche gigante.

Por el momento esta herramienta solo funciona para preguntar sobre productos específicos, pero la empresa está trabajando para que "en un futuro" los usuarios puedan usar a este agente para que haga otras preguntas, como los horarios de la tienda en días festivos, según anotó a EFE un portavoz.

"Puedes ahorrar tiempo pidiéndole a Google que llame a las tiendas por ti. Cuando busque ciertos productos 'cerca de mí' en la Búsqueda, verá la opción 'Dejar que Google llame'. Seleccione 'Empezar' y le haremos algunas preguntas personalizadas según lo que estés buscando", explica Google en un comunicado.

Una vez rellenado el cuestionario -donde el usuario indica detalles como el precio que quiere pagar, el color o la marca del producto- la IA llama a las tiendas cercanas para ver si tienen el producto deseado, cuánto cuesta y si hay alguna promoción especial.

"Le enviaremos un correo electrónico o un mensaje de texto con las respuestas, junto con información sobre el inventario de otras tiendas cercanas de nuestro Shopping Graph", añade el comunicado.