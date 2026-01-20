CEO de Amazon confirma hay un aumento en precios por los aranceles

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Amazon está empezando a ver un aumento en los precios de los productos en su plataforma de comercio electrónico, ya que los vendedores responden a las presiones de costes derivadas de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, dijo el CEO del gigante tecnológico Andy Jassy. La empresa había adelantado sus envíos de inventario a principios del año pasado y urgió a los vendedores externos a incorporar más stock con antelación para evitar los aumentos de costes de envío impulsados por los aranceles, pero "ese suministro se agotó en otoño", dijo Jassy en la entrevista en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

"(Estamos empezando) a ver cómo algunos aranceles se colan en algunos precios. Algunos vendedores deciden que trasladan esos costes más altos a los consumidores, otros deciden absorberlo para impulsar la demanda, y algunos hacen algo intermedio. Así que empezáis a ver más de ese impacto", agregó Jassy. Aun así, los consumidores han sido en gran medida resilientes, con personas que siguen comprando y buscando ofertas, manifestó Jassy, añadiendo que los compradores son "un poco más reticentes" a las compras discrecionales a precios más altos, reporta Reuters. "En general, los consumidores de Amazon han tenido buenos resultados. Pero habrá que ver qué pasa en 2026."