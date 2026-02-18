Empresas & Management

Apple acelera el desarrollo de dispositivos portátiles impulsados por IA

Según un informe, el gigante tecnológico está intensificando el trabajo en unas gafas inteligentes, un colgante portátil y unos AirPods con capacidades de IA mejoradas.

Por revistaeyn.com

Apple Inc. está acelerando el desarrollo de tres nuevos dispositivos portátiles como parte de su giro estratégico hacia hardware impulsado por inteligencia artificial, un terreno en el que también avanzan OpenAI y Meta Platforms Inc.

Según un informe de Bloomberg, el gigante tecnológico está intensificando el trabajo en unas gafas inteligentes, un colgante portátil y unos AirPods con capacidades de IA mejoradas.

Estos dispositivos estarán diseñados en torno al asistente digital Siri, que utilizará el contexto visual para ejecutar acciones.

Se informa que los tres productos estarán conectados al iPhone de Apple e incorporarán sistemas de cámaras con distintas funcionalidades.

Los AirPods y el colgante están concebidos como opciones más básicas, con cámaras de menor resolución destinadas a respaldar funciones de inteligencia artificial, en lugar de capturar fotos o videos. Por su parte, las gafas inteligentes se posicionan como un producto de gama alta, con características más avanzadas y amplias.

