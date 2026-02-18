Apple acelera el desarrollo de dispositivos portátiles impulsados por IA

Apple Inc. está acelerando el desarrollo de tres nuevos dispositivos portátiles como parte de su giro estratégico hacia hardware impulsado por inteligencia artificial, un terreno en el que también avanzan OpenAI y Meta Platforms Inc.

Según un informe de Bloomberg, el gigante tecnológico está intensificando el trabajo en unas gafas inteligentes, un colgante portátil y unos AirPods con capacidades de IA mejoradas.

Estos dispositivos estarán diseñados en torno al asistente digital Siri, que utilizará el contexto visual para ejecutar acciones.

Se informa que los tres productos estarán conectados al iPhone de Apple e incorporarán sistemas de cámaras con distintas funcionalidades.