HONOR y BYD forman una alianza para impulsar la movilidad potenciada por IA

Empresas & Management

Establecieron un modelo de canal colaborativo que aproveche las capacidades de vehículos conectados de HONOR y el ecosistema inteligente de BYD, para maximizar la interoperabilidad entre plataformas.

Por revistaeyn.com HONOR, marca de inteligencia artifical para dispositivos y ecosistemas, anunció una alianza estratégica con el fabricante de vehículos BYD para integrar la solución de conectividad vehicular de HONOR con el ecosistema inteligente de próxima generación DiLink de BYD. El acuerdo fue firmado en una ceremonia con la presencia de James Li, CEO global de HONOR, y Wang Chuanfu, presidente y director general de BYD Group. Fang Fei, presidenta de productos de HONOR, y Yang Dongsheng, vicepresidente senior de BYD y presidente del Automotive New Technology Research Institute, firmaron en representación de sus compañías, marcando el inicio de una cooperación más profunda en movilidad inteligente.

La alianza avanzará sobre tres pilares: ● Tecnología y funcionalidades clave: Innovación conjunta en la integración de ecosistemas entre dispositivos, integración de agentes de IA y el desarrollo de una llave de automóvil de alta precisión basada en Bluetooth. ● Ecosistema de canales y beneficios para los usuarios: Establecimiento de un modelo de canal colaborativo que aproveche las capacidades de vehículos conectados de HONOR y el ecosistema inteligente de BYD, para maximizar la interoperabilidad entre plataformas. ● Comunicación conjunta e interacción con los usuarios: Marketing colaborativo, lanzamientos conjuntos e interacción con los usuarios en torno a los hitos clave de los lanzamientos.