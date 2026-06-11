Apple conserva el trono de las marcas más valiosas del mundo

Por revistaeyn.com
Las marcas se han convertido en uno de los activos más valiosos del planeta. Un análisis elaborado por Tradingpedia, basado en las clasificaciones de Brand Finance para 2026, revela que las compañías estadounidenses continúan liderando el escenario mundial, mientras que el valor de una marca ya no depende únicamente de sus ingresos, sino también de su capacidad para influir en la vida cotidiana de millones de personas.
La investigación destaca que siete de las diez marcas más valiosas del mundo tienen origen en Estados Unidos, consolidando el liderazgo de ese país en sectores como la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial.
A la cabeza del ranking se mantiene Apple, cuya marca alcanzó un valor estimado de US$607,640 millones en 2026, un crecimiento de 5.8 % respecto al año anterior. La firma fundada en California hace cinco décadas conserva una ventaja significativa sobre sus principales competidores.
Detrás de Apple aparecen Microsoft, con una valoración de US$565,250 millones; Google, con US$433,080 millones; y Amazon, con US$369,880 millones. Estas cuatro compañías han logrado mantener las mismas posiciones que ocupaban en 2025, reflejando la estabilidad de los gigantes tecnológicos en el mercado global.
Sin embargo, el caso más llamativo es el de Nvidia. El fabricante de semiconductores protagonizó uno de los mayores saltos de la clasificación al incrementar el valor de su marca en 109.8 % durante el último año, pasando del noveno al quinto puesto mundial. Actualmente, la marca está valorada en US$184,320 millones, impulsada por la creciente demanda de chips para inteligencia artificial y centros de datos.
“Las marcas más valiosas a veces son las menos visibles en la vida cotidiana. Pueden alimentar infraestructuras, software o cadenas de suministro que parecen abstractas y lejanas, pero su influencia está en todas partes”, señala el estudio de Tradingpedia.
El informe también subraya que el valor de una marca trasciende los resultados financieros. Según los analistas, los inversionistas no solo pagan por los ingresos actuales de una compañía, sino por la confianza de que los consumidores seguirán eligiéndola en el futuro.
“Quizá ese sea el significado final del valor de marca: no es lo alto que habla una marca, sino lo profundamente que se ha asentado en las rutinas del mundo”, destaca el documento.
China se consolida como la segunda gran potencia de marcas globales. Aunque su perfil empresarial está más vinculado a la banca, las telecomunicaciones y la infraestructura, el país cuenta con referentes como State Grid Corporation of China, ICBC y TikTok, esta última valorada en más de US$153,000 millones.
Mientras tanto, Europa mantiene fortalezas en sectores especializados. Alemania sobresale con Deutsche Telekom y fabricantes automotrices como Mercedes-Benz y BMW; Francia lidera el segmento de lujo con Louis Vuitton, Chanel y Hermès; y Corea del Sur continúa apoyándose en el poder global de Samsung, cuya marca supera los US$119,000 millones.
El estudio concluye que, aunque el tamaño económico sigue siendo importante, la construcción de una marca sólida puede surgir desde cualquier país. En un mercado global cada vez más competitivo, la confianza, la relevancia cultural y la capacidad de adaptación se han convertido en los verdaderos motores del valor corporativo.