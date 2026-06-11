Apple conserva el trono de las marcas más valiosas del mundo

Empresas & Management

La investigación destaca que siete de las diez marcas más valiosas del mundo tienen origen en Estados Unidos, consolidando el liderazgo de ese país en sectores como la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial.

Por revistaeyn.com Las marcas se han convertido en uno de los activos más valiosos del planeta. Un análisis elaborado por Tradingpedia, basado en las clasificaciones de Brand Finance para 2026, revela que las compañías estadounidenses continúan liderando el escenario mundial, mientras que el valor de una marca ya no depende únicamente de sus ingresos, sino también de su capacidad para influir en la vida cotidiana de millones de personas. La investigación destaca que siete de las diez marcas más valiosas del mundo tienen origen en Estados Unidos, consolidando el liderazgo de ese país en sectores como la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial.

A la cabeza del ranking se mantiene Apple, cuya marca alcanzó un valor estimado de US$607,640 millones en 2026, un crecimiento de 5.8 % respecto al año anterior. La firma fundada en California hace cinco décadas conserva una ventaja significativa sobre sus principales competidores. Detrás de Apple aparecen Microsoft, con una valoración de US$565,250 millones; Google, con US$433,080 millones; y Amazon, con US$369,880 millones. Estas cuatro compañías han logrado mantener las mismas posiciones que ocupaban en 2025, reflejando la estabilidad de los gigantes tecnológicos en el mercado global. Sin embargo, el caso más llamativo es el de Nvidia. El fabricante de semiconductores protagonizó uno de los mayores saltos de la clasificación al incrementar el valor de su marca en 109.8 % durante el último año, pasando del noveno al quinto puesto mundial. Actualmente, la marca está valorada en US$184,320 millones, impulsada por la creciente demanda de chips para inteligencia artificial y centros de datos.