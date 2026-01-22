Empresas & Management

Apple estaría desarrollando un dispositivo portátil con inteligencia artificial

De acuerdo con un informe, Apple planea lanzar el dispositivo el próximo año, con una producción de lanzamiento de 20 millones de unidades.

Por Agencia EFE Apple desarrolla un pin portátil con inteligencia artificial (IA), equipado con cámaras, micrófonos y un altavoz, pero sin pantalla, diseñado para captar el entorno del usuario, según un informe al que tuvo acceso el portal The Information. La publicación señala que el tamaño de esta nueva herramienta es similar al de un AirTag, y que tendrá la forma "un disco delgado, plano y circular con una carcasa de aluminio y vidrio".

De acuerdo con el informe visto por el medio especializado, Apple planea lanzar el dispositivo el próximo año, con una producción de lanzamiento de 20 millones de unidades. Hace una semana, la compañía de la manzana mordida anunció que se alió con Google para impulsar sus funciones de IA en productos como Siri, a finales de este año. Apple no sería la primera empresa en lanzar un dispositivo de IA portátil, ya que la startup estadounidense Humane -en la que trabajaban dos exempleados de Apple- presentó un asistente de IA portátil controlado por voz en 2024 llamado AI Pin de Humane.