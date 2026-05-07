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Apple pagará US$250 millones para cerrar demanda por publicidad engañosa de su IA

A pesar del desembolso, que se perfila como uno de los mayores acuerdos extrajudiciales en la historia de la firma, Apple no ha admitido ninguna infracción legal y la compañía defiende que, desde el lanzamiento de Apple Intelligence, ha introducido "decenas de funciones" como las traducciones en vivo (Live Translations) e inteligencia visual.

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    Fotografía de archivo del 1 de agosto de 2024 que muestra a personas caminando frente a una tienda del gigante tecnológico Apple en Nueva York (EE.UU.). Apple reportó este jueves un beneficio neto de 71.675 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio 2026, un 17 % más interanual, impulsado por un trimestre con ventas récord, en buena parte gracias al nuevo iPhone 17. EFE/EPA/SARAH YENESEL/ ARCHIVO

     SARAH YENESEL / EFE
2026-05-07

POR EFE

El gigante tecnológico Apple aceptó pagar 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos que acusaba a la empresa de publicidad engañosa al exagerar las capacidades de inteligencia artificial (IA) de sus dispositivos iPhone 15 y 16.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, alegaba que la compañía con sede en Cupertino (California) creó una "falsa impresión" sobre la disponibilidad inmediata y la eficacia de Apple Intelligence, la IA de la compañía de la manzana mordida.

Apple ganó US$71.675 millones en el primer semestre, un 17 % más

Según los demandantes, el marketing de la empresa indujo a los consumidores a comprar nuevos terminales bajo la promesa de una versión vanguardista con IA de Siri que, en la práctica, no se materializó en los plazos anunciados.

Compensaciones para los usuarios

El acuerdo, que aún debe recibir la aprobación preliminar de un juez, contempla compensaciones para los clientes en Estados Unidos que adquirieron modelos de iPhone 16 o versiones Pro del iPhone 15 entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.

Los clientes elegibles podrían recibir entre 25 y 95 dólares por dispositivo, dependiendo del volumen total de reclamaciones presentadas.

Los medios especializados estiman que el acuerdo cubre aproximadamente 37 millones de dispositivos vendidos en territorio estadounidense.

Apple niega malas prácticas

A pesar del desembolso, que se perfila como uno de los mayores acuerdos extrajudiciales en la historia de la firma, Apple no ha admitido ninguna infracción legal y la compañía defiende que, desde el lanzamiento de Apple Intelligence, ha introducido "decenas de funciones" como las traducciones en vivo (Live Translations) e inteligencia visual.

En los últimos años, Apple se ha visto rezagada en la carrera de la IA generativa, sobre todo en comparación con los dispositivos de Google y Samsung.

La empresa presentó Apple Intelligence en su conferencia de desarrolladores (WWDC) de 2024, pero muchas de las funciones más avanzadas, diseñadas para que Siri compita con herramientas como ChatGPT, han sufrido retrasos.

Este acuerdo se hace público semanas antes de la conferencia anual de desarrolladores de Apple, programada para el 8 de junio, donde se espera que la compañía finalmente presente la actualización definitiva de su asistente virtual.

Redacción web
Agencia EFE

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