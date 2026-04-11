Apple lidera mercado global de smartphones por primera vez en primer trimestre

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Apple lideró el mercado global de smartphones por primera vez en un primer trimestre, capturando el 21 % de la cuota de mercado con un crecimiento del 5 % en comparación con el mismo período del año pasado.

Por revistaeyn.com Los envíos globales de smartphones cayeron un 6 % interanual en el primer trimestre de 2026, ya que la escasez de componentes de memoria DRAM y NAND interrumpió el suministro y elevó los costos para los fabricantes, según estimaciones preliminares del Market Monitor de Counterpoint Research. Apple lideró el mercado global de smartphones por primera vez en un primer trimestre, capturando el 21 % de la cuota de mercado con un crecimiento del 5 % en comparación con el mismo período del año pasado. La fuerte demanda de la serie iPhone 17, combinada con agresivos programas de canje y una gestión eficiente de la cadena de suministro, impulsó el desempeño de la compañía. Apple registró un mayor crecimiento en China, India y Japón.

Los envíos de Samsung disminuyeron un 6 % en el trimestre, con una cuota de mercado del 20 %, ya que la compañía retrasó el lanzamiento del Galaxy S26 y enfrentó debilidad en los dispositivos de gama de entrada. El impulso inicial de la serie S26 se mantuvo fuerte, con la variante Ultra registrando la mayor demanda. Samsung ajustó su portafolio de productos, reduciendo las opciones de gama de entrada y aumentando los precios iniciales. Xiaomi redujo sus envíos en un 13 %, aunque mantuvo el tercer lugar con una cuota de mercado del 13 %. La compañía enfrentó presión debido a su exposición al segmento de gama de entrada sensible al precio, donde el aumento de los costos de memoria tuvo el mayor impacto. La serie Xiaomi 17 tuvo buen desempeño en el segmento premium en China. OPPO y vivo ocuparon el cuarto y quinto lugar con cuotas de mercado del 11 % y 8 %, respectivamente. Vivo cayó un 2 %, pero mantuvo el liderazgo en India gracias a su serie de gama media, mientras que OPPO mostró un fuerte desempeño con su serie A5 en el segmento de entrada. Google y Nothing crecieron un 14 % y 25 %, respectivamente, impulsados por la expansión de sus canales de distribución y la diferenciación de productos. La línea Pixel de Google ganó participación en mercados maduros gracias a sus capacidades de inteligencia artificial y fotografía computacional, mientras que el Phone (4a) de Nothing recibió una fuerte respuesta de los consumidores.