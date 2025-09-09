Empresas & Management

Apple presenta el ultrafino iPhone 17 Air a un precio de US$999

La compañía afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico ('Ceramic Shield') y un marco de titanio en ambos lados.

  • Apple presenta el ultrafino iPhone 17 Air a un precio de US$999

    Apple lo describió como un dispositivo "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano" y con una batería que dura "todo el día". Foto de cortesía
2025-09-09

Por Agencia EFE

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó un "nuevo miembro del iPhone", el ultrafino iPhone 17 Air de 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas, que sale con un precio de US$999 para el mercado estadounidense.

China Xiaomi despide a un directivo por 'filtrar información confidencial', según medio

La empresa lo describió en su evento "Awe drops", celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano" y con una batería que dura "todo el día".

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico ('Ceramic Shield') y un marco de titanio en ambos lados.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, "el chip más potente para iPhone hasta la fecha", también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.

Redacción web
Agencia EFE

Tecnología
|
Empresas
|
iPhone
|
Smartphones
|
Lanzamiento
|
Precio
|
Tim Cook
|
Estados Unidos
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE