Asistencia a cines en Iberoamérica bajó 7 % e ingresos un 8 % en 2025

Sin embargo, el número de pantallas cinematográficas creció ligeramente, de 20.574 a 20.712 (un 0,67 %). Y en esas salas se estrenaron 7.962 películas (753 más que en 2024), de las que el 19 % (1.516) eran producciones nacionales.

La asistencia a los cines en Iberoamérica descendió un 6,98 % en 2025, al pasar de 628,7 millones de espectadores en 2024 a 584,8 el año pasado, según el Panorama Audiovisual Iberoamericano, que también apunta que los ingresos bajaron de US$2.857 millones a US$2.626 (un 8,06 % menos).

El informe anual que publican la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales españoles (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), destaca que hasta 2023 hubo una recuperación significativa de la actividad cinematográfica en Iberoamérica tras la caída por la pandemia.

En cuanto al origen de las producciones, sigue dominando masivamente el cine de Estados Unidos, con el 86 % del total de espectadores en el trienio 2023-2025.

Mientras, el cine iberoamericano registró en ese periodo un porcentaje de espectadores del 6,2 %, el europeo el 4,7 % y el cine del resto de países el 3,1 %.

El estreno con más éxito en 2025 en Iberoamérica fue la producción de animación estadounidense 'Lilo y Stitch'. El dominio de esta película es "inapelable", afirma el informe, ya que fue la número 1 en los 20 países analizados.

En cuanto a las películas más exitosas del cine nacional, las que tuvieron más espectadores fueron: 'O auto da compadecida 2', en Brasil (2,9 millones); 'Padre no hay más que uno 5', en España (2 millones), 'Mesa de regalos', en México (1,9 millones); 'Homo Argentum', en Argentina (1,8 millones) y 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo', en Perú (1,5 millones).

Los datos del informe corresponden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El Panorama Audiovisual Iberoaméricano también habla de la producción de ficción televisiva. Destaca que el porcentaje medio de tiempo de programación dedicado a la ficción en el período 2020-2024 fue del 24,4% en los 64 canales analizados -45 de grupos privados y 22 de titularidad pública-.

Esos canales de televisión en abierto emitieron 1.217 títulos de series de ficción de estreno, de los que el 56 % eran producciones nacionales, con las telenovelas como las producciones con más peso, con el 51,2 % del total.

Los dos estrenos iberoamericanos con más ingresos en 2025 fueron la película brasileña 'Ainda estou aquí', con US$33,1 millones de dólares, y la española 'Padre no hay más que uno 5', con US$15,1 millones.

Por regiones, en Europa tuvieron mucho éxito la producción británica con capital español 'Lo que aprendí de mi pingüino' (1,2 millones de espectadores), la brasileña 'Ainda estou aqui' (978.293), 'Sirât' (765.680) y 'La habitación de al lado' (710.249).

'Ainda estou aqui', la cinta de Walter Salles que se llevó el Óscar a mejor película internacional, congregó a 597.137 espectadores en Estados Unidos, frente a los 214.817 de 'La habitación de al lado', la primera producción en inglés de Pedro Almodóvar.