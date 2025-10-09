Avianca invierte más de US$800 millones para fortalecer flota y experiencia del cliente

Por revistaeyn.com
Avianca está ejecutando este año una inversión de más de US$800 millones con el propósito de robustecer su flota, mejorar la experiencia del cliente y consolidar su crecimiento.
Se han anunciado 13 nuevas rutas para 2025, lo que representa un aumento del 13 % en la conectividad. Para soportar esta expansión y la creciente demanda, la aerolínea incorporará 6 aviones adicionales a su flota para finales de 2025.
La inversión incluye el fortalecimiento de "INSIGNIA by Avianca" en Europa y la expansión de la Business Class a más de 80 rutas en las Américas. Además, se abrirán nuevas salas VIP y se implementará un servicio de check-in prioritario para clientes Lifemiles.
“Esta inversión de más de US$800 millones demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el cliente. Nuestro modelo funciona al ofrecer opciones competitivas y una experiencia premium en expansión. Por ello, estamos invirtiendo activamente en más aviones, en una red de rutas sin precedentes y, fundamentalmente, en la calidad de la experiencia de viaje”, afirmó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.
La inversión de Avianca también se extiende a sus unidades de negocio, reforzando su posición en el mercado y mejorando su oferta de valor.
La inversión está orientada a ofrecer más beneficios para sus socios, así como a la mejora y apertura de nuevas Salas VIP, fortaleciendo la experiencia del cliente más allá del vuelo.
Además, la estrategia incluye el aumento de su flota de aviones de carga, especialmente los A330F, y el incremento de frecuencias de vuelo para mejorar la conectividad y la capacidad de transporte.
La aerolínea opera como parte del Grupo Abra, junto con Gol y Wamos, con una flota combinada de 300 aeronaves. Las unidades de negocio, Avianca Cargo y LifeMiles (con más de 14 millones de socios), continúan fortaleciéndose y contribuyendo al crecimiento estratégico de la compañía.