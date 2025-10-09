Avianca invierte más de US$800 millones para fortalecer flota y experiencia del cliente

Empresas & Management

La inversión incluye el fortalecimiento de "INSIGNIA by Avianca" en Europa y la expansión de la Business Class a más de 80 rutas en las Américas. Además, se abrirán nuevas salas VIP y se implementará un servicio de check-in prioritario para clientes Lifemiles.

Por revistaeyn.com Avianca está ejecutando este año una inversión de más de US$800 millones con el propósito de robustecer su flota, mejorar la experiencia del cliente y consolidar su crecimiento. Se han anunciado 13 nuevas rutas para 2025, lo que representa un aumento del 13 % en la conectividad. Para soportar esta expansión y la creciente demanda, la aerolínea incorporará 6 aviones adicionales a su flota para finales de 2025.

"Esta inversión de más de US$800 millones demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el cliente. Nuestro modelo funciona al ofrecer opciones competitivas y una experiencia premium en expansión. Por ello, estamos invirtiendo activamente en más aviones, en una red de rutas sin precedentes y, fundamentalmente, en la calidad de la experiencia de viaje", afirmó Frederico Pedreira, CEO de Avianca. La inversión de Avianca también se extiende a sus unidades de negocio, reforzando su posición en el mercado y mejorando su oferta de valor.